Granollers fa el primer pas cap a l'habitatge cooperatiu: «Saber que no et faran fora dona estabilitat i tranquil·litat»

El barri del Lledoner de Granollers estrenarà d'aquí a un any el primer bloc d'habitatge cooperatiu de la ciutat, anomenat "El Cairó". És una sortida que cada cop atrau a més gent davant la situació del mercat, amb preus de compra no aptes per a totes les butxaques i contractes de lloguer que generen incerteses sobre la seva continuïtat.
Els futurs inquilins del bloc, que només hi veuen avantatges. "Saber que no et faran fora dona estabilitat i tranquil·litat", expliquen a l'ACN. La promoció, actualment en construcció, compta amb 29 habitatges que s'aixequen en un solar cedit pel consistori a Sostre Cívic. El govern municipal hi veu en aquesta col·laboració una "eina" per generar més habitatge assequible i "posar fre" a la crisi del sector.
El model d'habitatge
La parcel·la, de 800 metres quadrats i de titularitat municipal es divideix en espais comuns i privats, i mentre els primers són per a fer-ne ús compartit, els segons són per a unitats de convivència, siguin famílies o altres fórmules, i de diferents mides, amb menys o més habitacions, segons la necessitat de cada unitat.
Els espais compartits són espais de trobada i socialització, però també d'ús habitual. Això implica una sala de màquines amb rentadores col·lectives, però també un terrat amb cuina comuna, barbacoa i sala comuna per a fer-ne ús.
"No només és una forma de propietat col·lectiva que permet l'assequibilitat per a aquella gent que no té la capacitat d'estalvi per accedir a una compra, sinó que a més té tota una sèrie d'aspectes positius com compartir espais i serveis", detalla Jose Téllez, responsable de comunicació de Sostre Cívic.
A més, les despeses de serveis baixen: no hi ha gas, però sí electricitat, alimentada en part amb plaques solars, i fins i tot es preveu la contractació d'internet per a ús col·lectiu, i tot plegat fa rebaixar la factura a finals de mes.
A canvi, cada membre de la cooperativa fa una aportació econòmica com a soci, uns diners que si un dia decideix marxar recuperarà íntegrament. Paral·lelament, assumeix un import per l'habitatge que tingui assignat, d'acord amb les mides.
Tota mena d'habitants
És un factor recorrent entre els futurs inquilins. L'Albert Preckler i la seva dona, tots dos jubilats, han decidit sumar-se a la iniciativa. Després de ser propietaris d'un habitatge, ara viuen de lloguer: "El problema és la inseguretat, sempre s'acaba, ara hem fet cinc anys en un lloc i ens han prorrogat, però no saps mai si l'any que ve seguirà, si es casarà la filla de l'amo i et farà fora, i, en canvi, aquí es dona una seguretat important", relata.
En el cas d'en David Montserrat, ell, la seva dona i els seus quatre fills s'instal·laran a viure a l'edifici en un dels pisos més grans que hi ha, de tres habitacions, després de viure una temporada a l'estranger i trobar-se, en tornar, els preus prohibitius que hi ha al mercat català i espanyol. "Ni llogar ho podia fer sol, vaig haver de demanar l'aval al meu germà", relata.
El Cairó, l'experiència de Granollers
A Granollers, l'Ajuntament valora aquesta primera promoció com una experiència pionera, que es valora amb un total de 5,2 milions d'euros i compta amb finançament de 900.000 euros de fons Next Generation. Es tracta d'un dels eixos de la política d'habitatge de Granollers, que també inclou la promoció d'habitatge públic a través de col·laboracions amb la Generalitat i l'Incasòl.
"És una eina per posar més habitatge assequible a la ciutat, en els últims anys, i d'acord amb la redacció que estem fent del protocol d'habitatge, el que existeix a la ciutat de Granollers és una manca d'habitatge assequible, això ho veu tothom, i aquest és un instrument més per posar-hi fre", conclou el regidor d'Habitatge de Granollers, Sergi Fernández.
Aquesta és la primera promoció d'habitatge cooperatiu en règim de cessió d'ús que hi ha al municipi, després que el consistori fes públic un concurs al qual es van presentar dues cooperatives, la Xalana, amb el suport de la Dinamo Fundació, i Sostre Cívic, qui va acabar sent l'adjudicatària, la primavera de 2023.