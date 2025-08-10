Un atropellament múltiple deixa vuit ferits a Granollers

Els Mossos d'Esquadra investiguen un atropellament múltiple amb vuit ferits a Granollers. L'incident es va produir ahir dissabte a la nit pels voltants de les 23.45 hores al carrer de Maria Palau, al barri de Congost. Segons testimonis, l'autor de l'atropellament és una persona coneguda i va fugir del lloc dels fets amb el vehicle, tot i impactar també contra un fanal del carrer.
Els vuits ferits van patir lesions de diversa consideració i van ser traslladats a l'Hospital de Granollers (els dos més greus), l'Hospital de Mollet (dos menys greus) i al CUAP de Granollers (quatre lleus). Després de l'atropellament, desenes de persones es van aplegar a la zona i es van activar patrulles de l'ARRO de Mossos, sense que es produïssin aldarulls.
A banda de les patrulles de Mossos d'Esquadra -amb ARRO i una unitat d'investigació de Sabadell-, l'incident també va mobilitzar dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i efectius de la Policia Local de Granollers i de municipis veïns.
Els ferits van poder identificar clarament el conductor, que va fugir en direcció Canovelles, al Vallès Oriental. Els Mossos d'Esquadra de la Regió Metropolitana Nord han fet una recerca del presumpte autor de l'atropellament, però encara no ha estat localitzat. Unes tres hores després de l'incideUn nt, un turisme ha cremat de matinada a Canovelles i es creu que podria ser el cotxe implicat en l'atropellament de Granollers.