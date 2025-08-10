Mor ofegat un menor de 15 anys al riu Congost

Un jove de 15 anys ha mort aquest dissabte ofegat mentre es banyava en un gorg del riu Congost a l'altura de la Garriga, al Vallès Oriental. Es tracta d'un noi veí de Canovelles. L'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que el menor era en una zona bastant perillosa del traçat del riu pel municipi.
Els fets han passat cap a les 8 del vespre en un gorg que hi ha prop del pont de la Doma, al tram del riu al centre del poble. El menor ha estat rescatat de l'interior de l'aigua i se li han realitzat les maniobres pertinents de reanimació cardiorespiratòria durant una llarga estona, segons El 9 nou. Finalment, els serveis mèdics han certificat la mort del menor.
Al lloc, s'hi han desplaçat efectius de la Policia Local de la Garriga, dels Bombers, que hi ha arribat amb helicòpter, sanitaris del Servei d'Emergències Mèdiques i els Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació de la mort.
Zona de bany prohibit
En el punt de l'accident i a la resta de trams del riu Congost a la Garriga, el bany està prohibit. Amb tot, aquest estiu s'ha vist la presència de diversos grups de joves que es banyaven en aquesta zona prohibida aprofitant que el cabal destacable que baixa aquests darrers estius, explica El 9 nou.