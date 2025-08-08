Arriba el Cicle de Música Catalana 2025 a Palautordera

Santa Maria de Palautordera ja ho té tot a punt per al Cicle de Música Catalana, que enguany arribarà a la vint-i-novena edició. La programació començarà el pròxim divendres 22 d’agost i s’allargarà fins al 7 de setembre. En total s'hi podran veure vuit concerts en tres caps de setmana que tindran lloc en diferents espais emblemàtics del municipi.
Aquesta iniciativa és fruit de la col·laboració de l’Ajuntament de la vila i l’Associació Cultural Frederica Montseny, amb el suport de l’Associació Popular de Concerts APOC – Joventuts Musicals del Baix Montseny. Perquè no se t'escapi res a NacióBaixMontseny t'oferim un recull de la programació prevista i dels artistes que actuaran en aquestes jornades musicals.
22 d’agost - Nit d’havaneres
L'Auditori Ovidi Montllor del Parc del Reguissol serà l'escenari d'una nit d'havaneres a càrrec del grup local Reguissol, que farà de teloner dels Pescadors de l’Escala, un conjunt català molt reconegut. Els Pescadors tenen més de 50 anys d’història i una trajectòria musical molt extensa, tant és així que van ser reconeguts amb la “Creu de Sant Jordi” de la Generalitat el 2014.
23 d’agost - Concert amb la Cobla Jovenívola de Sabadell
La Cobla Jovenívola de Sabadell participarà enguany en una nova edició del Cicle de Música Catalana i actuarà a la plaça de la Vila. La històrica cobla, fundada fa prop de 50 anys, ve al municipi d’un dels seus antics directors, Joan Lluís Moraleda i Perxachs, que la va dirigir durant 16 anys. Aquest conjunt interpreta sardanes i balls tradicionals, es preveu, doncs, que omplin el centre de la vila d'un ritme carregat d'essència i vinculat al territori.
24 d’agost - Ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona
Per als balladors de Sardanes, l'endemà a la plaça de la Vila, hi haurà una cita imprescindible amb la Cobla Ciutat de Girona. Aquest conjunt gironí, fundat l'any 1975 sota la direcció del mestre Lluís Buscarons i Pastells, és un dels millors del moment i combina les cançons tradicionals amb propostes més innovadores. Aquesta iniciativa l'organitza l’associació SOM i SEREM Sardanistes Palauencs, una agrupació local de dansaires.
29 d’agost - Duet de folk
El duet de folk l’arannà, format per Anna Sala i Lara Magrinyà, arribaran a la plaça de la Vila de Santa Maria de Palautordera a finals d'agost. Aquest grup farà sentir les melodies i cançons fruit del seu projecte de recerca i creació basat en la tradició musical d'Eivissa i Formentera. Està centrat en l'estil del cant redoblat, els instruments tradicionals vinculats a les illes i la creació i composició d'un repertori musical innovador i propi.
30 d’agost - Esbart Dansaire de Rubí
L’Envelat de Palautordera acollirà l'espectacle de l’Esbart Dansaire de Rubí, una entitat cultural fundada l’any 1923. Aquesta agrupació de balladors treballa en diferents àmbits de la dansa catalana a través de l’ensenyament, amb l’escola de dansa, la producció i presentació d’espectacles, amb el cos de ball. El seu objectiu és la conservació i difusió de les tradicions catalanes, especialment les locals.
31 d’agost - Anna Andreu i Marina Arrufat
L’Envelat també rebrà l'Associació per a la Difusió del Folklore (ADIFOLK), una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu fonamental potenciar i dinamitzar el folklore i la cultura popular catalanes, i alhora potenciar l'intercanvi cultural. ADIFOLK arriba a Palau amb Anna Andreu i Marina Arrufat, una parella que compareix un projecte artístic. Andreu va guanyar el millor disc de cançó d'autor l'any 2023 amb La mida i va escriure les lletres de “Vigília”, el seu tercer disc, mentre esperaven el seu primer fill.
6 de setembre - Istanbul Sans Spor Kulübü
Ja al mes de setembre l'Envelat serà l'escenari de les Jornades Internacionals Folklòriques des de Turquia, que s'endinsaran en la cultura i tradicions del país de l'Orient Mitjà per aprofundir en les melodies de la seva música tradicional.
7 de setembre - 7è Concert de Cant Coral
Palautordera, en aquest cicle, també inclourà el setè Concert de Cant Coral que comparà amb les tres corals locals Montsing, Veus Mixtes i Cor de Cambra. L'actuació es farà a l'Envelat on totes les corals locals compartiran escenari i es podrà gaudir d’un repertori de cançons molt variat. Com a novetat, enguany, el conjunt convidat serà Coral de Música Jaume Puig Arabia de Sant Esteve de Palautordera.