Festa Major de Montseny 2025: totes les activitats programades

Montseny estarà de Festa Major del 22 al 25 d’agost amb una programació carregada d’actes populars, culturals, esportius i musicals. L'alcaldessa, Núria Masnou ha celebrat el gran nombre d'activitats previstes i ha destacat els avenços en sostenibilitat i patrimoni del poble. "Enguany la festa arriba amb concerts, una trobada gegantera i com a novetat aquest any ens fa especial il·lusió inaugurar un nou espai municipal, “Can Codina”, ha expressat a través dels canals institucionals.
La Festa Major arrenca divendres 22 a les 9 hores amb la caminada "Camina amb en Joan", que sortirà des de la Plaça de la Vila. A la tarda, a les 16:30 hores, tindrà lloc el torneig de Playstation a l’Edifici Multifuncional, i a les 17:45 hores es donarà oficialment el tret de sortida amb el repic de campanes i el pregó a la Plaça de la Vila.
A les 19 hores, la festa continuarà amb la "Xaranga, teca i trago!", un recorregut festiu amb la Xaranga Ho Peta! i tastets de productes locals. Ja a la nit, a les 23 hores, el DJ Señor Grillo farà una sessió musical plena de groove, ritmes tropicals i electrònica.
Dissabte 23 començarà amb l’exposició de vehicles antics a la Plaça de la Vila a partir de les 10 hores. A les 11 hores tindrà lloc la "Pedelada de contes", un recorregut familiar en bicicleta, patinet o patins, amb contes i música. A les 18 hores, el Correxuxes omplirà la tarda de jocs i sorpreses. A les 20 hores, es farà la inauguració del nou espai municipal de Can Codina amb la presentació del llibre "Dones del Montseny, tresors de la memòria". La música tornarà a les 23 hores amb el concert de versions de l’Orquestra Klam a la Plaça de la Vila.
Diumenge 24 començarà al migdia amb la trobada de gegants i cercavila a les 12 hores. A la tarda, a les 17:30 hores, el camp d’esports acollirà el torneig de futbol sala. A les 19 hores, el grup Red Pig Crossing oferirà un concert de música country a la Plaça de la Vila. El sopar de Festa Major serà a les 21 hores, amb arròs de muntanya, postres i beguda, acompanyat d’un espectacle de ball irlandès a càrrec del grup Siar i el sorteig de productes locals. La jornada acabarà a les 23 hores amb la sessió de Pd Joan Reig, amb una selecció musical que anirà des del pop català dels 60 fins al soul i el rock and roll.
Dilluns 25 començarà amb una missa a les 11 hores, seguida del vermut popular a les 12 hores amb música de Pol Aumedes. A la tarda, a les 18:30 hores, arribarà les havaneres de la mà del grup La Vella Lola i s'oferirà rom cremat als assistents. La cloenda serà a les 23 hores amb el ball de Festa Major a càrrec de Santi al Natural i el tradicional ball del fanalet.
També s’han programat actes religiosos: la missa solemne de Festa Major tindrà lloc dissabte 23 a les 19 hores, i el dilluns 25 es farà la missa en record als difunts. Durant cada dia de Festa Major, es podrà gaudir del servei de food truck "La Llauna. Planxats sobre rodes", al carrer de la Font del Pujol.