El museu d'esquelles més important de Catalunya tindrà nova seu

L'Ajuntament de Montseny ha comprat la masia de Can Codina per situar-hi l'exposició permanent d'esquelles municipal, que és de les més importants d'Europa. Aquesta finca consta d'una casa situada al centre del poble, al costat de l'Ajuntament, i d'uns terrenys rústics que s'utilitzen d'aparcament. Amb aquesta adquisició l'Ajuntament també podrà reubicar l'oficina de turisme a la masia, que fins ara es trobava en un local privat per al qual pagaven lloguer.

Museu d'esquelles, exposicions i divulgació

Una de les atraccions turístiques del poble de Montseny és el museu d'esquelles. L'espai està dedicat a la tradició ramadera i l'esquella, un tipus de campana que es penja al coll de vaques i cabres perquè no s'allunyin sense que el pastor les pugui sentir. L'exposició permanent s'anomena "Les esquelles d'en Jaume" i recull unes campanes que són de la col·lecció que el matrimoni de Jaume Traveria i Montserrat Garriga va anar aplegant al llarg de la seva vida. La mostra recull prop de mil esquelles de procedències i tipus ben diferents que es van donar al poble del Montseny. "És un dels museus més importants d'esquelles d'Espanya i d'Europa", assegura l'alcaldessa de Montseny, Núria Masnou.

A banda del museu, la masia històrica de Can Codina serà un espai cultural i turístic per promocionar el poble i donar-lo a conèixer als visitants de la vila. "Servirà per allotjar tallers i exposicions sobre el municipi, el parc natural, els oficis tradicionals del Montseny i altres matèries es puguin proposar", ha explicat l'alcaldessa a NacióBaixMontseny. El municipi, a hores d'ara, no disposa d'un espai dedicat exclusivament a les mostres itinerants. "Les havíem de fer a la sala de plens", diu Masnou.

La finca ha tingut un cost de 400.000 euros que han assumit a parts iguals l'Ajuntament i el Pla General d'Inversions de la Diputació de Barcelona. Des del consistori, remarquen la bona relació amb la propietat per fer la transacció i la predisposició que han tingut en tot moment per fer els tràmits. "Sempre han valorat molt positivament que la casa acabés sent per al poble", explica Masnou.

Els pròxims passos

Així mateix, l'Ajuntament vol aprofundir en la història d'aquesta masia i ja n'ha demanat la documentació a la família per seguir investigant. "La voluntat és que la casa continuï dient-se Can Codina, com s'ha dit sempre, i posar una placa que n'expliqui el nom i la història", diu l'alcaldessa. Està previst que, pròximament, es faci un estudi sobre aquesta edificació que tingui en compte els diferents espais de la casa i valori en quin lloc s'han de situar el museu i l'oficina de turisme. "Volem fer-ne un equipament accessible, cultural i obert a tota la ciutadania", explica l'alcaldessa.