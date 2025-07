Cinc llibres del Montseny per llegir aquest estiu

L'estiu és una època ideal per gaudir de l'entorn del Montseny i també per descobrir nous indrets prop de casa. Una bona manera de conèixer el territori i les peculiaritats de cada poble és a través dels llibres. Això és perquè al Baix Montseny hi ha molts autors que han documentat la història i les personalitats de la comarca, ja sigui a través de la narració ficcional, la poesia o la divulgació etnològica. A NacióBaixMontseny fem un recull de cinc recomanacions per llegir aquests dies.

101 Anècdotes del Montseny

101 Anècdotes del Montseny és un llibre d'Andreu Pujol, un historiador de Breda, que recull més d’un centenar d'episodis curiosos que van tenir lloc al Montseny. Els textos, elaborats de manera didàctica i lleugera, apleguen històries sobre oficis, personalitats i llegendes directament vinculades amb el massís.

El Montseny és un territori que presenta una gran diversitat de paisatges i ha servit d'inspiració a artistes i escriptors, al mateix temps, la muntanya i els seus boscos han estat el modus vivendi de moltes generacions. Tant és així que, al llarg dels anys, a la comarca hi han conviscut personatges de perfils molt diferents que trobareu explicats a les pàgines del llibre. Pujol, a través de capítols breus i fotografies, ofereix un retrat del Montseny per conèixer la muntanya des de casa i que resulta molt útil per planificar sortides a indrets poc coneguts.

Els Gegants del Montseny

El llibre Gegants del Montseny és una obra que combina fotografia i històries narrades en primera persona pels mateixos gegants. Es tracta d'una proposta original i entretinguda que és imprescindible per als amats de la cultura popular, els geganters i que, alhora, és apropiada per al públic infantil.

Els gegants del Montseny, en aquest llibre, prenen la paraula per explicar la seva trajectòria i els seus orígens. El llibre es divideix en capítols amb una gran riquesa gràfica que divulguen la biografia de personatges llegendaris, nobles catalans i figures tradicionals directament relacionades amb la identitat dels pobles de la comarca i els seus costums.

El projecte ha implicat la interacció amb més de 20 entitats culturals i l'ha coordinat Mariano Pagès, fotògraf, realitzador audiovisual i editor. Ho ha fet amb la filòloga Núria Rossell com autora de les narracions, Merlina Pagés com a autora de les imatges i Arnau Carrasco com a assistent de direcció.

El Montseny

El Montseny de mossèn Pere Ribot i Raimon Camprubí és un llibre històric de l'etnografia de la comarca i del massís que està en la majoria de les biblioteques. Malgrat l'antiguitat d'aquest llibre, publicat als anys 70, val la pena endinsar-s'hi i descobrir les 243 fotografies en blanc i negre que l'il·lustren.

Els textos, de la mà de mossèn Pere (198-1997), poeta i antic rector de la parròquia de Riells del Montseny, acompanyen el lector a través de la muntanya per descobrir-ne els racons naturals i els aspectes històrics, geogràfics, mítics i humans que han configurat la nostra comarca.

Viatges i excursionistes a la Selva, al Montseny i a les Guilleries (1770-1936)

Aquest llibre de Cristina Ribot presenta el testimoni dels primers viatgers i excursionistes al Montseny amb il·lustracions i una prosa àgil i divulgativa. El llibre compta amb un pròleg de Narcís Figueras, professor de la UOC, president de la CCEPC i director de publicacions del Centre d'Estudis Selvatans. L'obra ofereix una col·lecció de les percepcions de la Selva, el Montseny i les Guilleries dels viatgers i excursionistes de finals del segle XVIII fins al segle XX.

El llibre recopila fragments dels textos de viatgers i excursionistes que van des de dietaris i memòries personals fins a epistolaris, reculls d'itineraris i anècdotes. S'hi recullen i analitzen les primeres impressions d'aquelles persones vingudes d'arreu que van visitar el territori per plaer. Aquests primers viatgers van fer d'altaveu dels paisatges i costums de la comarca i això va ocasionar, també, que els pobles i els negocis es transformessin amb un nou enfocament, el turisme.

Poemes des del finestral

Poemes des del finestral. El llençol de la nit amaga el bosc, és un recull de poemes de Martí Boada publicat per l'editorial El cep i la nansa. Aquesta obra està il·lustrada per Núria Parés, dibuixant i arquitecta per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. Poemes des del finestral projecta imatges imprevistes i fascinants relacionades amb la muntanya, la biodiversitat i el bosc.

Amb la força evocadora dels versos de Boada i les il·lustracions de Parés, el llibre proposa una immersió en l'entorn natural i vol transmetre la importància de respectar-lo i tenir-ne cura. Els poemes d'aquest recull són lectures fer amb calma i gaudir de cada paraula i cada il·lustració. El recull vol capturar i transmetre la bellesa del Montseny, un paratge per compartir i a estimar.