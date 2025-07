Més de 140 cançons tradicionals del Baix Montseny a l'arxiu oral Càntut

El recull de tradició oral Càntut, que aplega cançons típiques dels pobles de les comarques gironines ja té 148 cançons del Baix Montseny. En concret, es tracta de cants populars d'Arbúcies i Sant Hilari que s'han aplegat gràcies a la col·laboració de desenes d'avis de les dues localitats que s'han gravat cantant aquelles cançons que sonaven durant la seva joventut als carrers del poble.

L'arxiu digital de Càntut, que es pot consultar en línia i en obert, ha superat els 2.000 enregistraments recopila melodies gravades a més de 400 ancians d'un centenar de pobles de les comarques gironines. "Càntut. Cançons de tradició oral" impulsa noves campanyes de recerca per fer créixer l'arxiu per contribuir a preservar el patrimoni i la memòria de diverses generacions.

En aquest cançoner digital s'hi poden consultar cançons peculiars d'Arbúcies com El campanar d'Arbúcies, que canta Marta Martí i Juny, nascuda el 1937. És una cançó local introduïda als Pastorets d'Arbúcies (Josep Maria Folch i Torres, 1919), protagonitzada pel personatge d'en Rovelló, encarnat, segons explica la Marta, per un home del poble anomenat Requesens.

També d'Arbúcies, s'hi poden sentir diverses versions de la cançó popular Goigs de Sant Isidro i la Balada de Sant Isidro, dues cançons que es cantaven durant la celebració d'aquest sant el 15 de maig. Ramon Cortina, un dels senyors d'Arbúcies que la canta, explica al projecte que va aprendre-la dels pagesos que baixaven a cantar caramelles al poble. A més, a l'arxiu, hi ha versions de cançons com Els tres reis d'orient i El tren Pinxo de Banyoles, que també era molt cantada a la comarca.

De Sant Hilari s'hi poden trobar cançons populars com En Serrallonga, dedicada a un dels personatges més emblemàtics de les Guilleries. Es tracta d'una balada que apareix en diversos cançoners amb el títol Serrallonga o Cançó d'en Serrallonga i que ja aplega Jacint Verdaguer abans de l'any 1868, a Folgueroles. D'altra banda, també hi ha cançons inèdites i curioses com La pastoreta de Sant Hilari, recollida en un enregistrament de Maria Casas, una senyora nascuda el 1924.

En el cas de Sant Hilari també s'hi poden sentir cançons de la coral de Maria o la coral d'en Pau Torner, una coral històrica de la vila formada per gent de bosc i obrers. Eren uns 40 o 50 homes que baixaven al poble expressament per assajar els dissabtes i diumenges a la tarda. Cantaven a l'església, a la processó de Setmana Santa i per Pasqua. En Pau Torner, Pau Ridaura de nom i torner d'ofici, també va ser el director de l'Orfeó Guilleries, i durant un temps va tocar el fiscorn i la tenora en una orquestra d'Arbúcies.

El projecte Càntut

El projecte "Càntut. Cançons de tradició oral" està treballant per recopilar i difondre les cançons de tradició oral de les comarques gironines a través de diferents vessants: un arxiu, un festival i produccions pròpies.

En concret, el cançoner allotjat a www.cantut.cat consta de 2.023 cançons i 1.197 transcripcions a partitures. Darrere de cada gravació, s'hi amaguen petites històries quotidianes: la vida de qui la canta, el moment i la persona de qui la va aprendre, el relat que acompanya la cançó i, fins i tot, anècdotes del poble on es feia sentir.

La finalitat és tenir un arxiu únic etnomusicològic, obert, col·laboratiu i a disposició de tothom que vulgui consultar algun dels materials disponibles. També ofereix als pobles una oportunitat per redescobrir el seu patrimoni, difondre'l a les escoles i compartir-lo amb les famílies i la comunitat.

Càntut també fa recerca de cintes de casset o de vídeo antigues que continguin cançons o cantarelles tradicionals i populars. Poden ser d’interès per al projecte cantades de goigs, àpats familiars, trobades d'amics, festes de poble, treballs escolars o gravacions casolanes. Per això, posen a disposició de tothom que hi vulgui col·laborar el correu electrònic a cantut@cantut.cat.

Per continuar donant vida al repertori de transmissió oral de les comarques gironines i continuar impulsant moments per cantar en comunitat, Càntut ja té la vista posada a la novena edició del festival, que tindrà lloc del 14 al 16 de novembre de 2025 a Cassà de la Selva.