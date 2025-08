Festa Major de Vilalba Sasserra 2025: programació i novetats

Vilalba Sasserra ja ho té tot a punt per a la seva Festa Major, que durarà del 14 al 17 d'agost. Es preveuen uns dies plens d'activitats per a totes les edats i propostes que combinen, cultura, tradició i música en directe. Perquè no se t'escapi res, a NacióBaixMontseny t'oferim un recull amb tota la programació prevista per aquests dies de celebració.

Programació 2025

La festa començarà el dijous 14 d'agost amb el campionat de dòmino a les 10 hores a la Guingueta. Al mateix temps, tindrà lloc una competició de ping-pong a la carpa del centre cívic. A la tarda, a les 18 hores, serà el torn dels més petits amb l'espectacle "Festa a la Plaça" a càrrec de la companyia Fefe. A la Carretera vella, mentrestant, es podrà veure la tradicional activitat dels farcells.

Tot seguit, al balcó de l'Ateneu, la festa començarà oficialment amb la lectura del pregó. A les 23 hores, es lliuraran les pinces als participants del joc de rol de la "Pinça assassina", una activitat que vol involucrar el màxim de gent possible durant la festivitat. A les 23:30 començarà una nit musical a la carpa del centre cívic amb el grup de versions "La chica de ayer", Toro mecànic, i una sessió de DJ.

El divendres 15 d'agost la festa continuarà amb els inflables de Tobogan Splash, que estaran oberts de 10 a 13 hores a la pujada del carrer Barcelona. A les 10:30 hores hi haurà la missa solemne a l'església i, tot seguit, a les 12 hores hi ha una cita per fer el vermut ambel blues de la banda "The dolphins" a la Guingueta.

A les 18 hores comença una sessió dels jocs de trentapasses a la plaça de la Vila i a les 19:30 hi ha un concert d'havaneres programat a càrrec de Mar i Vent a la carpa del centre cívic. A continuació, a les 21 hores, hi haurà la sardinada i, a partir de les 23:30 començarà la "Nit Aloha", amb la música de DJ i de Fotomaton.

El dissabte 16 d'agost el matí arrencarà a les 10 hores amb la festa de l'escuma i la festa Holi amb una ensabonada popular. Això serà al carrer Via Augusta, al tram situat davant de l'escola municipal. De 17 a 20:30 hores hi haurà els inflables d'xtream race a la plaça de la vila i, al vespre, a les 20 hores, tindrà lloc el concert amb l'orquestra Millenium a la carpa del centre cívic.

A partir de les 22 hores començarà la gimcana nocturna a la zona esportiva (cal inscripció prèvia). La jornada acabarà amb l'acompanyament musical del ball de nit, novament amb l'orquestra Millenium.

El diumenge 17 d'agost al matí tindrà lloc la trobada de cotxes esportius i a les 10:30 començarà un matí d'activitats esportives a la zona d'equipaments esportius del municipi. A les 11:30 hi haurà el concurs de dibuix i a les 14 hores una fideuada popular a la carpa del centre cívic. Per als joves amants del motor, de 15 a 18 hores, estaran oberts a la ciutadania uns aparells de simulació de conducció de motos i cotxes esportius. La festivitat de Vilalba acabarà a les 21 hores amb un sopar popular amb una quina musical.