Corremonts Sant Celoni 2025: proves, horaris i puntuacions

La cita anual més esperada pels veïns de Sant Celoni ja escalfa motors. El Corremonts 2025 arriba amb una programació carregada de proves esportives, lúdiques i solidàries que enfrontaran les colles dels MontSenys i els MontNegres en una competició tan emocionant com festiva. Durant els dies 4, 5, 6, 7 i 8 de setembre, la vila es convertirà en l’escenari d’un seguit d'activitats que posaran a prova la creativitat, l’enginy, la força i el compromís dels participants.

El tret de sortida del Corremonts es donarà amb el concurs fotogràfic "MontSenys i MontNegres pel món", que anima els participants a immortalitzar el mocador de la seva colla arreu del planeta. Les imatges s’exposaran a Can Ramis i donaran el primer punt a la colla amb més participació.

Una de les proves més esperades és “Ni una gota a terra!”, que tindrà lloc la matinada del dijous 4 de setembre a la plaça de la Vila, on els participants hauran de transportar aigua amb una canyeta d’un extrem a l’altre de la plaça. La solidaritat també tindrà un paper destacat al Corremonts amb la campanya “Dona sang per la festa”, els dies 5 i 6 de setembre a la biblioteca l’Escorxador. Enguany, amb nou sistema de recompte i premi extra per a nous donants.

El mateix divendres, la tradicional passejada i marxa de les Ermites oferirà dues modalitats de recorregut, de 4 i 10 quilòmetres respectivament, que recorreran alguns dels indrets més emblemàtics del municipi. A la nit, arriba el mític Correxarrups, amb proves secretes i degustació de xarrups, mentre que dissabte al matí els més petits es convertiran en protagonistes del Correxutxes, una prova amb temàtica marina plena de fantasia, disfresses i llaminadures.

També dissabte, la sardana puntuable i el concurs “Llença el pinyol” faran ballar i riure la plaça de la Vila. Diumenge 7 de setembre serà el torn de la bicicleta, amb la tradicional Bicicletada i la Bicipujada al turó de la Mare de Déu, que posaran a prova la resistència de grans i petits. La tarda de diumenge acollirà una de les novetats més esperades: la Carrucada. Amb equips de quatre persones i vehicles arrossegats a força de braços, aquesta versió actualitzada de la rucada promet espectacle i diversió.

Dilluns 8 de setembre, el Matí Boig omplirà els carrers d’enigmes, pistes i proves per equips amb ajuda del mòbil. La jornada acabarà amb una clàssica però intensa Estirada de corda, amb quatre categories diferents. Infantil, nens i nenes fins a 12 anys; juvenil, nois i noies de 13 a 17 anys; dones més grans de 17 anys i homes més grans de 17 anys.

Cada categoria farà dues estirades i en cas d’empat se'n farà una tercera. El sentit de les estirades per part de les colles anirà variant alternativament. El nombre de participants queda limitat a la llargada i a la resistència de la corda. Infantil, juvenil i dones màxim 90 per colla, homes màxim 75. Per garantir la seguretat de tots i totes les participants s’igualarà el nombre de participants de cada colla, sense superar en cap cas el nombre màxim.

L'Ajuntament informa que a cada estirada guanyarà la colla que aconsegueix arrossegar el mocador de la colla rival fins a la seva línia. Per megafonia s’indica quan ha finalitzat l’estirada i quan es pot deixar la corda a terra. Queda totalment prohibit lligar-se la corda al voltant del cos o lligar-la a qualsevol element fix o mòbil.

A més, durant tres dies, les xarxes socials jugaran un paper clau amb les noves Proves Express, reptes sorpresa que es publicaran a Instagram i premiaran la rapidesa i l’enginy de les colles. Seran tres proves, una cada dia del 5 al 7 de setembre, no tenen hora fixa i quan aparegui, la primera colla que la completi correctament s’endurà el punt.

Puntuacions de les proves 2025

1. Senys i Negres pel món, sumarà 1 punt.

2. Ni una gota a terra!, sumarà 1 punt.

3. Dona Sang per a la festa, s’adjudicarà 0,5 punts als 100 primers donants de cada colla i 0,5 punts per cada 50 donants més.

4. Les Ermites, passejada i marxa, sumarà 2 punts.

5. Correxarrups, sumarà 2 punts.

6. Correxutxes, sumarà 1,5 punts.

7. Sardana, sumarà 1 punt.

8. Llença el pinyol, sumarà 1 punt.

9. Bicicletada, sumarà 1 punt.

10. Bicipujada, no s'especifica.

11. Carrucada, sumarà 1,5 punts. 0,5 punts per cada sèrie (3 sèries de 5 curses cadascuna)

12. Matí Boig, sumarà 2 punts.

Modalitat participació : 1 punt, a la colla que tingui més participants que acabin totes les proves.

: 1 punt, a la colla que tingui més participants que acabin totes les proves. Modalitat competició: 1 punt que es donarà al grup que faci més proves del matí boig (si el grup és MontSENY, es donarà el punt a la colla dels MontSENYS. Si el grup és MontNEGRE, es donarà el punt a la colla dels MontNEGRES. I si el grup guanyador és mixt, es donarà 0,5 punts a cada colla).

13. Estirada de corda, sumarà 2 punts. 0,5 punts per a cada categoria: infantil, juvenil, dones i homes.

14. Proves express, sumarà 1,5 punts. 0,5 punts per a cada prova.