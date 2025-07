El «Corremonts» creix fins a 14 proves i lidera la Festa Major 2025 de Sant Celoni

Sant Celoni ja escalfa motors per a la Festa Major de setembre de 2025. Aquest dimecres s'ha presenta el programa en un acte obert a tothom celebrat a la Torre de la Força, amb la participació de l’alcalde Eduard Vallhonesta, el regidor de Cultura, Albert Planas, i la jove artista Ona Garsot, autora del cartell guanyador del XXV Concurs de Cartells. També hi van intervenir representants de les colles de Senys i Negres, de la Colla de Diables, la Bastonera Quico Sabaté i, per sorpresa, hi va aparèixer la Senyoreta Muntanyetes.

La programació d’enguany s’ha estructurat en dos grans blocs temporals: del 29 d’agost al 3 de setembre tindrà lloc la Prèvia, mentre que la Festa Major pròpiament dita s’allargarà del 4 al 8 de setembre. La proposta es vertebra en tres grans àmbits: el Corremonts, la cultura popular i la programació artística. Segons l’Ajuntament, s’ha treballat en nous espais de participació per implicar col·lectius i entitats locals en la definició de les activitats.

El «Corremonts» s’expandeix amb més proves i novetats

Un dels pilars centrals tornarà a ser el «Corremonts», la competició entre les colles dels MontSenys i els MontNegres. Aquesta edició incorpora un total de 14 proves, sis més que l’any anterior. Quatre d’aquestes són novetats: Ni gota a terra, El millor llançament, Pujada en bicicleta al turó de la Verge del Puig i Proves exprés. Alhora, es recuperen clàssics com el Correxarrups, la Carrucada, la Bicicletada i Senys i Negres pel món, amb un nou format.

També es mantenen sis proves tradicionals com la Cursa de les ermites, el Correxutxes, la Sardana puntuable, el Matí boig, l’Estirada de corda i la jornada de Donació de sang. L’organització anima tothom a seguir el compte d’Instagram @corremonts2025, on s’aniran desvetllant els detalls de cada repte.

Més propostes artístiques i implicació cultural

La programació artística ha crescut gràcies a la col·laboració d’entitats com Arpegi, LaFilmo, La Clau, APOC i Som del Montseny. Les actuacions es repartiran entre tres espais: les Barraques, la Creu i l’espai Punxadiscs, amb activitats pensades per a públics diversos i amb voluntat de combinar música, cultura i oci.

En paral·lel, la cultura popular manté un pes important. Aquest any es commemoraran els 35 anys de la Colla de Diables i els 20 anys de trajectòria de la Bastonera Quico Sabaté, dos col·lectius que contribueixen de manera activa al patrimoni festiu de la vila.