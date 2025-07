Enterren una càpsula del temps al peu del Montseny

Sant Celoni ha enterrat una càpsula del temps aquest dimecres 9 de juliol. Es tracta d'una petita capsa metàl·lica platejada amb forma de prisma que s'ha soterrat amb motiu de l'inici de les obres de construcció de la piscina municipal descoberta de la ciutat. Aquest equipament és una reivindicació que fa anys que reclama la ciutadania i que s'acabarà materialitzant en un període de vuit mesos.

A l'acte de presentació del projecte de la piscina, situada al peu del Montseny, els membres del consistori han volgut deixar un testimoni d'una jornada que van qualificar "d'històrica" amb una càpsula del temps. A l'interior hi van posar una còpia del butlletí municipal de Sant Celoni amb la informació de la nova piscina descoberta, una acta d'aprovació del projecte construcció i un document sobre l'acte inauguració de les obres signat per alcalde, Eduard Vallhonesta i el tinent d'alcalde, Albert Planas.

El batlle de la ciutat, a l'acte, ha explicat que també s'hi ha inclòs una còpia del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2023-2027, que recull totes les obres que es duran a terme en aquesta legislatura. "En aquest acte posem la primera pedra, fem el primer forat d'aquesta piscina, que serà una de les transformacions més destacades que s'inclouen en el PAM", ha explicat Vallhonesta.

La càpsula s'ha enterrat en els terrenys que ocuparan les futures instal·lacions de la piscina municipal i s'ha pensat com un record d'aquesta fita col·lectiva per a les futures generacions. Els encarregats de soterrar l'artefacte, quan ha clos l'acte, han estat el mateix alcalde, el regidor de Planificació Territorial, Diego Fernández i el tinent d'alcalde.

Albert Planas ha destacat que la piscina, més enllà d'un equipament, suposa també un avenç social per democratitzar el lleure i aconseguir que tothom pugui gaudir de les vacances. "Hi ha moltes persones que a l'estiu no es poden permetre desplaçar-se del municipi o gaudir d'espais de lleure", ha explicat. En aquesta línia, ha donat les gràcies a tot l'equip tècnic que ho ha fet possible i ha celebrat la iniciativa. "L'any que ve estarem tots aquí gaudint d'aquesta piscina descoberta", ha assegurat.