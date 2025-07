Festa Major Riells i Viabrea 2025: programació, horaris i novetats

Riells i Viabrea ja ha començat la Festa Major que omplirà els carrers d'alegria i música fins al 3 d’agost. Enguany aquest municipi del Baix Montseny compta amb una programació plena d’activitats pensades per a tots els públics que combinarà espectacles infantils, concerts, cultura popular i nits de festa jove.

Programació 2025

Aquest dijous 31 de juliol a les 6 de la tarda a la Plaça de la Vila tindrà lloc la festa de l’escuma de colors, una activitat adreçada als més petits. Ja entrada la nit, a partir de les 11, el mateix espai acollirà "La Nit del Canet", un concert de tribut a grups destacats del panorama català com Txarango, Buhos, The Tyets i Oques Grasses, entre d’altres, amb accés gratuït.

El divendres 1 d’agost, l’activitat es traslladarà a l’espai del pavelló municipal. A les 19:45 hores, l’Orquestra Nova Blanes oferirà un concert obert a tothom, que donarà pas a un sopar popular a les 21:30 hores, organitzat pel Club Recreatiu Jove de Riells i Viabrea. Tot seguit, es podrà gaudir d’un ball de sardanes també a càrrec de Nova Blanes, i del pregó oficial de Festa Major, a càrrec de la Colla de Diables Les Vírboles.

La nit continuarà a partir de les 23 hores amb un ball de Festa Major a l’esplanada del pavelló i una sessió amb DJ Ramon a la Plaça de la Vila, que donarà pas, a mitjanit, al concert de Manel Fuentes & The Springs Team, amb un homenatge a Bruce Springsteen. La festa s’allargarà fins a altes hores amb noves sessions de DJ Ramon i DJ Marc Adame.

El dissabte 2 d’agost començarà amb activitats aquàtiques a l’Avinguda Salvà, entre les 11 i les 14 hores del migdia, amb tobogans gegants per grans i petits. A la tarda, el Casal del Poble acollirà a les 18:30 hores l’espectacle infantil "La Bitxicleta", amb màgia, clown i animació per als infants d’entre 3 i 9 anys.

A les 19:45 hores, la Cobla-Orquestra Selvatana oferirà un concert a l’espai del pavelló, i a les 21 hores hi haurà un nou sopar popular, novament a càrrec del Club Recreatiu Jove. La nit culminarà amb el Ball de Festa Major i el tradicional ball de rams, amb un inici sardanista i la col·laboració de l’associació Oncolliga Riells i Viabrea.

Mentrestant, a la Plaça de la Vila, també a les 23 hores, començarà el concert del grup Strombers, seguit per l’actuació d’Estopaos i una nova sessió amb DJ Pepe, que tancarà la jornada de dissabte.

El diumenge 3 d’agost serà el dia més familiar, amb activitats aquàtiques a la piscina municipal durant tot el dia, amb inflables i jocs per a totes les edats. Els torns seran de 10 a 14 hores i de 15 a 18 hores, amb entrades disponibles a entràpolis.com i a taquilla per només 1 euro per torn. És imprescindible saber nedar.

Al migdia, el Casal del Poble acollirà un concert-vermut amb Kumandu, amb rumba i pica-pica inclòs en el preu de l’entrada (5 €). A la tarda, a les 19:30 hores, el pavelló serà escenari d'un concert de gòspel amb el Cor Connectats, format per una seixantena de cantaires, molts d’ells del mateix municipi.

Com a cloenda de la festa, a partir de les 23 hores, se celebrarà un concert de tribut a La Oreja de Van Gogh a càrrec de La Reina del Pop. Tot seguit, es farà una última sessió amb MON DJ i, ja entrada la matinada, concert del grup local “Los del Moment” i una gran festa jove amb diversos DJ’s, organitzada pel Club Recreatiu Jove de Riells i Viabrea.