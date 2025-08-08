Què fer aquest cap de setmana al Baix Montseny: 8, 9 i 10 d'agost de 2025

Perquè no se t'escapi res, Nació Baix Montseny t'apropa una selecció de les activitats més destacades d'entre totes les que s'han programat aquest cap de setmana als municipis de la comarca natural.
1.- Gaserans: Festa Major 2025
Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10 d'agost de 2025. Tot el dia. Arriba la Festa Major de Gaserans amb els sopars populars a partir de les 20 hores, propostes musicals i activitats per a tots els gustos. El divendres 8 d'agost a les 20 hores es podrà sentir el concert de l'orquestra Montecarlo. A les 23 hores començarà el ball i, tot seguit, hi haurà un DJ que tancarà la nit al ritme dels grans hits, antics i moderns.
El dissabte 9 d'agost a les 23 hores hi haurà ball amb la Betty Orquestra, que anirà seguida, també de música enllaunada amb una discomòbil. El diumenge 10 d'agost la jornada arrencarà amb la missa cantada a les 11 hores amb la Principal de Porqueres. A continuació, hi haurà una ballada de sardanes i s'oferirà aperitiu per a tothom.
A les 18 hores serà el torn de les activitats infantils amb un taller de bombolles a la plaça de les antigues escoles de Gaserans. I, al vespre, de nou, hi haurà concert a les 20 hores amb l'orquestra Millenium. El ball començarà a les 22:30 i l'Ajuntament recorda que l'entrada és gratuïta per a tothom. Els residents a Gaserans, a més, mentre duri la Festa Major també tindran accés gratuït a la piscina Vila Village. Consulta tots els detalls de la festivitat a l'article Aquest és el poble del Montseny que fa la Festa Major de la carn a la brasa.
2.- Sant Celoni: Sopars musicals d’estiu al carrer Major de Dalt
Divendres 8 d’agost de 2025. A les 20 hores. El carrer Major de Dalt, al barri Vilanova, es convertirà en un punt de trobada gastronòmic i festiu amb una nova edició dels sopars musicals d’estiu. El menú anirà a càrrec del Restaurant Els Avets i l’ambient estarà amenitzat per diferents grups musicals, creant una vetllada perfecta per gaudir del bon menjar i la música en directe. L’activitat tindrà lloc de les 20 a 00 hores. Per reservar, cal adreçar-se a l’Associació Major de Dalt, al carrer Major, 63. Ho organitza el carrer Major de Dalt amb la participació del Restaurant Els Avets.
3.- Sant Hilari: ruta a peu a la Font d'en Gurb
Dissabte, 9 d’agost de 2025. A les 10 hores a Can Rovira. L’Oficina de Turisme de Sant Hilari Sacalm proposa una ruta guiada per descobrir un dels racons més emblemàtics de les Guilleries: la Font d'en Gurb. És una oportunitat per descobrir la història i l’entorn natural de Sant Hilari Sacalm amb un recorregut per paisatges pintorescos i boscos frondosos, amb parada per conèixer el Castell de Mascarbó i les llegendes dels senyors de Gurb. L’itinerari, d’uns 5 km i 113 metres de desnivell, es farà en català i castellà. L’activitat és gratuïta i les places són limitades per ordre d’inscripció.
4.- Santa Maria de Palautordera: Jazz a la fresca amb Nadia’s Trio
Dissabte, 9 d’agost de 2025. A les 20:30 hores. La plaça de la Sardana s’omplirà de bona música amb l’actuació de Nadia’s Trio, una formació integrada per piano, contrabaix i la veu de la cantant Nadia Basurto. Un concert a l’aire lliure per gaudir del jazz amb la frescor de l’estiu i entrada lliure per a tots els assistents. Una cita musical que combina qualitat i proximitat, ideal per viure una nit d’agost amb ritme i bona companyia.
5.- Vallgorguina: VallgorQuina Musical
Dissabte, 9 d’agost de 2025. A les 21 hores. El Poliesportiu de Vallgorguina acollirà una nova edició de la VallgorQuina Musical, una vetllada que combinarà música, entreteniment, esperit de comunitat i reivindicació independentista. L’acte, organitzat per Vallgorguina per la Independència i l’Assemblea Nacional Catalana de Vallgorguina, comptarà amb un sopar de carmanyola que cada participant podrà portar de casa.