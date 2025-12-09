Festa Major d'Hivern de la Batllòria 2025: programació i novetats

La Festa Major d’Hivern de la Batllòria 2025 arriba carregada d’actes festius, culturals i familiars que s’estendran del divendres 12 al dijous 18 de desembre, amb una programació que combina tradició, música, foc i activitats per a totes les edats.
El divendres 12 de desembre, a les 15:30 hores, s’inaugurarà el Parc del Camí Ral al mateix carrer del Camí Ral, en un acte que comptarà amb la col·laboració de l’Escola Montnegre. A les 19 hores, els carrers de la Batllòria s’il·luminaran amb el Correfoc de les Espurnes del Montseny, que tornarà a portar l’energia del foc acompanyada de la col·laboració de la colla de Sant Celoni. La jornada clourà a les 8 del vespre a la plaça de l’Església, on les famílies podran gaudir d’una animació amb disco mòbil i propostes festives, des d’inflables fins a activitats nadalenques com el tió i el pessebre.
L’endemà, dissabte 13, la plaça de l’Església es convertirà en l’epicentre de la celebració amb activitats de matí i tarda. Entre les 10 i les 13 hores, els alumnes de sisè de l’Escola Montnegre hi instal·laran la seva Paradeta de Nadal, un espai que repetirà de 17 de la tarda a 20 hores del vespre, amb el suport de l’AFAnya’t Montnegre. De les 11 a les 13 hores, els infants podran fer cagar el tió, mentre que, paral·lelament, hi haurà inflables infantils fins a les 14 hores. A les 12, la música arribarà a la plaça de l’1 d’Octubre amb un concert del grup Zanarkados.
La tarda continuarà a Can Bruguera, on de 16 a 18 hores es presentarà el pessebre a càrrec de Joan Bruguera. A les 18:30 hores, també a Can Bruguera, s’hi servirà l’Escudella Popular amb la col·laboració de la Penya Barcelonista La Batllòria Culé. La nit culminarà a la Sala d’Actes de la Unió Batllorienca, on de 22 hores a 3 de la matinada tindrà lloc el Bingo Musical i un ball amb el DJ VanFesta.
El diumenge 14 de desembre, a les 11 del matí, la plaça de l’Església acollirà l’animació familiar de Carles Cuberes. A la mateixa hora i al mateix espai, juntament amb el carrer Major, s’hi disputaran partides simultànies d’escacs amb el jugador celoní Mario Parra, del Club d’Escacs Mollet, i també s’hi oferirà un taller pràctic de primers auxilis amb la col·laboració de l’Hospital de Sant Celoni i el SEM. La jornada finalitzarà a les 6 de la tarda a la Sala d’Actes de la Unió Batllorienca amb un gran ball protagonitzat per Toni i Carol.
La celebració culminarà el dijous 18 de desembre amb una matinal festiva a la plaça de l’Església. A les 12 del migdia, les sardanes tornaran a ressonar al centre de la Batllòria, i a les 13 hores s’hi oferirà el tradicional Vermut de Festa Major, que posarà punt final a una setmana plena d’activitats i convivència veïnal.