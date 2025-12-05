A presó el jove responsable de l'atropellament múltiple a Sant Celoni

El jutjat de Granollers ha decretat presó provisional per al jove de 22 anys, veí de Sant Celoni, que la matinada de diumenge 30 de novembre va atropellar una agent dels Mossos d'Esquadra davant la comissaria del municipi, així ho ha avançat El Caso. El detingut, que acumula nombrosos antecedents policials i que feia poc temps que havia sortit de la presó, està acusat d’envestir l’agent i dues persones quan s'apropaven a l'àrea bàsica de Mossos per denunciar una baralla als carrers circumdants del centre comercial Altrium. Amb aquesta decisió judicial, el jove tornarà a ingressar al centre penitenciari.
Tot plegat es va produir quan un grup de persones es va personar per denunciar que havien tingut una discussió amb un segon grup a la rodalia del centre comercial Altrium de la mateixa localitat, on hi ha un local de lleure nocturn. Els denunciants van explicar que un grup els havia agredit al carrer. El grup increpat va marxar en dos vehicles i, en la fugida, va colpejar dues persones. Després, van desplaçar-se a comissaria per explicar el que havia passat.
Mentre agents inspeccionaven el vehicle amb els denunciants que havia colpejat dues persones, van veure com un altre vehicle gran i de color blanc s’apropava. En la trajectòria va maniobrar en direcció als agents i els denunciants. Un dels mossos es va protegir entre dos vehicles aparcats, però una mossa i dos dels denunciants van ser atropellats. L'agent va resultar ferida greu d'aquest incident.
En les primeres indagacions, els Mossos van comprovar que el vehicle, un Peugeot 508, estava registrat al Prat de Llobregat i que no disposava d’assegurança ni tenia la ITV en vigor. La Divisió d’Investigació Criminal va obrir una investigació i dilluns a la nit ha detingut el presumpte autor de l’atropellament.