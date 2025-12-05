Un dron policia i 75% menys d'ocupacions a Sant Pere de Vilamajor

Sant Pere de Vilamajor ha reduït al voltant d'un 75% les ocupacions il·legals d'habitatge respecte a fa vuit anys, així ho ha comunicat l'Ajuntament en una publicació a les xarxes socials. La gràfica analitza tots els nuclis del municipi, que concentra bona part de la població a les urbanitzacions de Can Derrocada, Can Ram, Can Vila, Vallserena i Faldes del Montseny, uns conjunts residencials extensos i difícils de vigilar, que també són els més afectats per les ocupacions.
Segons les estadístiques que s'han publicat, Sant Pere de Vilamajor té un total de nou habitatges ocupats davant dels quaranta que hi havia el 2017. Les xifres provenen del Dispositiu de Registre i Anàlisi de Gestió, la base de dades utilitzada per la Guàrdia Municipal, una eina interna que permet registrar i fer seguiment d’incidències, i està coordinada amb el servei de Benestar Social "per garantir informació precisa, actualitzada i gestionada amb criteri social".
La primera difusió d'aquest estudi comparatiu, però, va despertar el recel de l'oposició, ERC Sant Pere, que va criticar la "frivolitat" i "la manca de context" en què es van presentar les xifres. Un format, però, que l'Ajuntament va esmenar tres dies després amb les dades actualitzades, els anys específics de cada nombre i la font d'on havien sortit.
"Més coordinació" amb els veïns i els Mossos
L'alcaldessa de la vila, Jésica Pérez (PSC) explica que les dades que han presentat són el resultat d'un canvi "d'organització municipal" i també d'una col·laboració més estreta amb els Mossos d'Esquadra i els veïns dels diferents nuclis de la vila. "Hem estat en els grups de WhatsApp veïnals i en contacte constant amb la ciutadania per si alertaven de qualsevol intent d'ocupació", assegura.
Les ocupacions, segons l'alcaldessa, són un tema que "preocupava" la ciutadania, en especial a la urbanització de Vallserena, que el 2017 va registrar-ne 15 casos. "Hi havia arribat a haver fins a cinc plantacions de marihuana i els veïns vam haver de mobilitzar-nos en patrulles veïnals nocturnes", explica. En aquesta línia, diu que la majoria d'ocupacions al municipi estan vinculades a activitats delinqüencials.
Pérez, abans de ser alcaldessa, havia participat en la iniciativa de patrullatge nocturn que es va impulsar des de l'associació de veïns de Vallserena. "L'Ajuntament d'aleshores no ens feia cas, però vam aconseguir que molts dels punts de venda de droga tanquessin, la nostra presència va ser molt dissuasiva", recorda. Jésica Pérez explica que aquestes patrulles es van deixar de fer fa temps i ha destacat la importància que hi han tingut les reunions amb els Mossos. "Ens han ajudat molt", assegura.
Un dron policia
L'alcaldessa també ha explicat a NacióBaixMontseny que la Guàrdia Municipal de Sant Pere de Vilamajor ha adquirit un dron, un robot volador equipat amb càmeres que permet vigilar la localitat des de l'aire. Aquest artefacte, asseguren des del consistori, és especialment útil per detectar incendis, ocupacions il·legals i "moviments sospitosos". "El dron està equipat amb una càmera tèrmica, no té afany de recaptar sancions sinó només de vigilància. De fet, arran de l'adquisició d'aquest aparell vam rebre una felicitació dels Mossos d'Esquadra", explica Pérez.
La mesura forma part d'una aposta per la seguretat ciutadana de l'Ajuntament, que ha impulsat millores en la flota de vehicles policials i que convertirà la Guàrdia Municipal en Policia Municipal. "Licitarem el projecte de la nova comissaria i hem renovat el reglament de la Guàrdia Municipal. Els hem dotat d'eines perquè la seguretat sigui més fidel a les necessitats específiques de la vila i de la ciutadania", exposa l'alcaldessa.