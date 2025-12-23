Una entitat de Cardedeu prepara àpats calents per als desallotjats de Badalona

Cuineres per la Pau, l'entitat que va néixer a Cardedeu per donar suport a la flotilla de Gaza, fa aquest diumenge la seva primera acció desmarcada del conflicte a Palestina. L'organització s'ha bolcat ara amb els desallotjats del B9 a Badalona i preparà àpats calents "el temps que calgui" per ajudar les persones sense llar que segueixen acampades sota el pont de l'autopista C-31.
Itzi Aldecoa, responsables de Cuineres per la Pau, ha detallat que es prepararan receptes veganes, amb base d'arròs, llegums i verdures "que omplin i siguin nutricionalment completes". Aquest diumenge al migdia s'ofereix als acampats un curri verd amb bròquil, arròs i cigrons, mentre que per sopar fan mongetes amb arròs i una salsa de cacauet i tomàquet.
Aldecoa celebra el gran volum de donacions que han rebut, tant econòmiques com de menjar, amb l'objectiu de col·laborar amb els àpats. També hi ha persones que s'han ofert a preparar els àpats dels pròxims dies. Tot i això, des de Cuineres per la Pau entenen que aquests "no és la solució". En aquest sentit, la portaveu del col·lectiu reclama a les administracions que busquin alternatives als desallotjats perquè puguin "viure dignament i fer-se el seu menjar". Entretant, però, asseguren que mantindran l'acció.
La preparació dels menjars es farà de moment des del Casal Antoni Sala i Pont, que és també lloc de pernoctació per a una desena dels desallotjats. Els responsables de l'espai l'han cedit, d'entrada, durant una setmana. El transport al campament es fa en vehicles i durant el passat diumenge les racions es van transportar en recipients individuals.