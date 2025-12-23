23 de desembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

Una entitat de Cardedeu prepara àpats calents per als desallotjats de Badalona

Cuineres per la Pau celebra el gran volum de donacions que han rebut, tant econòmiques com de menjar

  • Una imatge de voluntaris de l'entitat preparant menjar per als desallotjats. -

ARA A PORTADA

Publicat el 23 de desembre de 2025 a les 11:43

Cuineres per la Pau, l'entitat que va néixer a Cardedeu per donar suport a la flotilla de Gaza, fa aquest diumenge la seva primera acció desmarcada del conflicte a Palestina. L'organització s'ha bolcat ara amb els desallotjats del B9 a Badalona i preparà àpats calents "el temps que calgui" per ajudar les persones sense llar que segueixen acampades sota el pont de l'autopista C-31.

Itzi Aldecoa, responsables de Cuineres per la Pau, ha detallat que es prepararan receptes veganes, amb base d'arròs, llegums i verdures "que omplin i siguin nutricionalment completes". Aquest diumenge al migdia s'ofereix als acampats un curri verd amb bròquil, arròs i cigrons, mentre que per sopar fan mongetes amb arròs i una salsa de cacauet i tomàquet.

Aldecoa celebra el gran volum de donacions que han rebut, tant econòmiques com de menjar, amb l'objectiu de col·laborar amb els àpats. També hi ha persones que s'han ofert a preparar els àpats dels pròxims dies. Tot i això, des de Cuineres per la Pau entenen que aquests "no és la solució". En aquest sentit, la portaveu del col·lectiu reclama a les administracions que busquin alternatives als desallotjats perquè puguin "viure dignament i fer-se el seu menjar". Entretant, però, asseguren que mantindran l'acció.

La preparació dels menjars es farà de moment des del Casal Antoni Sala i Pont, que és també lloc de pernoctació per a una desena dels desallotjats. Els responsables de l'espai l'han cedit, d'entrada, durant una setmana. El transport al campament es fa en vehicles i durant el passat diumenge les racions es van transportar en recipients individuals.

Et pot interessar