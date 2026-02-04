El projecte Tourdera es reuneix a Fogars de Montclús

Fogars de Montclús ha acollit la comissió anual de seguiment i coordinació del projecte Tourdera a finals d'aquest mes de gener. Es tracta d'una trobada que va reunir representants dels 18 ajuntaments participants amb l’objectiu de retre comptes de les actuacions de l’any 2025 i abordar els principals reptes de futur de la ruta. Les comissions de seguiment són els espais de governança del projecte Tourdera, on les entitats implicades, els 18 ajuntaments, el Consell Comarcal de la Selva i el Parc Natural del Montseny, com a ens col·laborador en el manteniment de determinats trams, prenen decisions, coordinen actuacions i comparteixen informació.
En concret la reunió ha tingut lloc al nucli de Mosqueroles, en ple Parc Natural del Montseny. El regidor de Desenvolupament Econòmic i Turisme, Gerard Pié, que va destacar l’interès del municipi en el projecte Tourdera "que contribueix a desestacionalitzar l’oferta turística i a repartir millor les visites al llarg de l’any".
La consellera de Turisme del Consell Comarcal de la Selva, Jenny Pérez, ha agraït la implicació dels 18 ajuntaments participants i ha remarcat l’aposta del Consell Comarcal pel projecte. "És una aposta estratègica del Consell Comarcal de la Selva, motiu pel qual fa poc més d’una setmana el vam presentar també a la fira FITUR de Madrid", va declarar.
El tècnic del projecte Tourdera, Marc Corominas, ha exposat les principals actuacions executades durant l’any 2025, d’acord amb les tasques recollides al conveni signat entre totes les parts. En la seva presentació, es va destacar l’arribada de nou finançament per a actuacions a la ruta a través del projecte transfronterer Hydroscopia–REGEN, en el qual participa el Consell Comarcal de la Selva juntament amb deu socis més. També es va repassar l’estat actual del traçat després de la darrera revisió completa de la ruta i es van posar sobre la taula diversos temes a valorar pels ajuntaments.
Durant el torn obert de paraules, els representants municipals han compartit aportacions, propostes i necessitats. "Amb aquesta trobada, l’Oficina Tècnica de la Tourdera enceta un any 2026 ple de nous reptes, amb l’objectiu de consolidar la ruta com una eina de promoció del turisme sostenible i de cooperació, que es donaran a conèixer al llarg dels pròxims mesos", han expressat dels del Consell Comarcal de la Selva.