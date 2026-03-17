Vista espectacular i poesia: recuperen un mirador del Montseny a Vallgorguina

Un lloc de repòs, tranquil·litat, reflexió amb vistes espectaculars, així és el mirador del Montseny de Vallgorguina, un racó que els veïns de la urbanització Can Puigdemir, per iniciativa pròpia van recuperar i transformar amb els seus recursos. La iniciativa va sorgir poc després de la Covid, quan un grup de persones va redescobrir la bellesa de l'entorn i d'un punt en concret de la urbanització, la corba final del carrer Cardener.
Era un de tants carrers d'urbanització que no porten enlloc i un terreny s'havia fet servir d'abocador mentre s'edificaven les cases unifamiliars de Can Puigdemir. Amb el temps, la situació s'havia agreujat i havien aparegut neveres velles i tota mena de brossa. Josep Fontanella, fa tretze anys que viu a la urbanització i és un dels impulsors del projecte del mirador, que ha anat guanyant pes a mesura que avançava. "L'abocament es va acabar, i a poc a poc, durant la pandèmia i en altres ocasions, vam anar omplint el terreny, ho vam refer i netejar", ha explicat a NacióBaixMontseny.
Amb unes travesses de tren van fer un banc i van construir un seient de fusta i una tauleta. També van arreglar-ne tot el terra i, mica en mica, es va convertir en "un lloc amb espurna". La situació permet distingir una panoràmica molt completa de la comarca, Santa Maria de Palautordera i Sant Celoni, el massís del Montseny, el castell de Montsoriu i, fins i tot, Montserrat. "Els terrenys són de l'Ajuntament i ho hem fet tot de manera desinteressada, només, pel gaudi propi", assegura Fontanella.
Un diari col·lectiu
Aquest indret tan especial està senyalitzat al Google Maps, té pàgina de Facebook pròpia i s'ha convertit en un punt de pelegrinatge de gent que busca inspiració i respostes, no només per qüestions personals, sinó també artístiques. "Ve gent d'arreu, que passa amb el cotxe i veu que hi ha un punt turístic, i ve gent expressament per trobar-se amb l'entorn", explica.
Els veïns van posar-hi una llibreta, resguardada de la intempèrie, que ha servit per plasmar les inquietuds i les idees dels visitants. "Hi hem trobat persones que expliquen les seves coses, escriuen poemes, declaracions d'amor o expliquen els seus problemes de drogues i de salut", diu Fontanella. De tot plegat, els veïns en van elaborant monogràfics i, fins i tot, van musicar un poema en anglès que hi van trobar i que, després, es va emetre per Ràdio Arenys de Munt. "Recullo el material i el treballo, d'alguna manera se'n poden extraure moltíssimes conclusions del que diu la gent quan està davant de la immensitat i de la solitud", constata.
L'Ajuntament, expliquen, ha donat suport i importància al projecte veïnal, hi ha instal·lat una paperera i, fins i tot, va organitzar-hi la presentació d'un llibre infantil en el qual havia col·laborat.
Lluny de les xarxes socials, el Mirador del Montseny i el seu diari s'han convertit en "un mirall" de la gent que hi passa. "Era un lloc que tothom sabia que existia, però que havien oblidat perquè tampoc no hi passaven i no convidava a parar-s'hi perquè estava ple de matolls, brosses i malesa, era un terreny de rocs i neveres velles que ara ha canviat completament", exposen.