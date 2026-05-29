Restauren el primer refugi de gats de Cardedeu

L’alumnat de l’IFE “Cura d’animals i plantes” de l’institut Pla Marcell de Cardedeu ha col·laborat amb el programa municipal de colònies de gats comunitaris. Enguany han restaurat el primer refugi de gats, que es va fer l'any 2023 a la colònia del Polígon Sud, ja que tenia pintades incíviques i la pintura s'havia deteriorat pel pas del temps. \r\n\r\nCardedeu disposa de cinc refugis de gats. Es tracta d'uns espais que ofereixen aixopluc, milloren la higiene i la seguretat de les colònies i contribueixen notablement a la integrar-les en els diferents barris. Els gats de la colònia, tots esterilitzats, els alimenten persones voluntàries acreditades per l’Ajuntament d’acord amb l’ordenança de tinença i protecció d’animals a la vila montsenyenca.\r\n\r\nL’objectiu de les colònies és alimentar controladament per poder aplicar el mètode CER, que consisteix en la captura, l'esterilització i el retorn. L'objectiu és evitar que la colònia creixi i vagi desapareixent a mesura que els individus es van fent grans i moren.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\n\r\nREPORTATGE\r\n\r\nVilamajor busca llars per acollir gatets: «Si no féssim res ja serien morts» Bernat Castanyer Colomer\r\n\r\n\r\nPer això, des de l'Ajuntament destaquen que és molt important que les persones no alimentin gats si no en són les propietàries. Fer-ho, asseguren, facilita el creixement descontrolat de la població de gats comunitaris de carrer amb totes les implicacions de salut i econòmiques que comporta. \r\n