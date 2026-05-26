26 de maig de 2026

Societat

L'Hospital de Sant Celoni importa un mètode holandès per pal·liar les malalties neurodegeneratives

El centre compta amb una nova sala multisensorial immersiva al Centre de Dia Indaleci Losilla destinada a millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones amb deteriorament cognitiu

  • Eduard Vallhonesta amb José Antonio Neguillo, director gerent de la Fundació Hospital de Sant Celoni. -

Publicat el 26 de maig de 2026 a les 10:00
Actualitzat el 26 de maig de 2026 a les 10:01

L’Hospital de Sant Celoni ja compta amb una nova sala multisensorial immersiva al Centre de Dia Indaleci Losilla destinada a millorar el benestar i la qualitat de vida de les
persones amb malalties neurodegeneratives o deteriorament cognitiu. Aquesta obra ha comptat amb el suport de la Fundació “la Caixa”, que destina ajudes dirigides a donar resposta necessitats urgents i properes de cada territori on té oficines.

La sala multisensorial immersiva respon a la necessitat de potenciar intervencions no farmacològiques en persones amb deteriorament cognitiu, trastorns conductuals o simptomatologia ansiosa. El nou espai terapèutic és un entorn innovador que, a través d’estímuls de llum, so, música, colors, aromes i textures, afavoreix l’estimulació sensorial i el benestar emocional de les persones usuàries.

L’espai està equipat amb un projector immersiu MK1 de Broomx, que permet projectar imatges a les tres parets i al sostre. Aquesta tecnologia transforma l’habitació en entorns diversos, com ara un bosc, una platja o un passeig per un mercat, per treballar aspectes com la memòria, l’atenció, la regulació emocional o la comunicació. Aquest tipus de sales, inspirades en la metodologia Snoezelen d’origen holandès, han demostrat beneficis significatius en persones amb deteriorament cognitiu, contribuint a reduir l’ansietat, millorar la conducta, afavorir la connexió amb l’entorn i preservar les capacitats cognitives.

Les sessions es duran a terme sota la supervisió de professionals especialitzats del centre, entre els quals hi ha tècnics en cures auxiliars d'infermeria, fisioterapeutes i
neuropsicòlegs. El personal adaptarà les activitats a les necessitats individuals de cada persona usuària, amb l’objectiu de fomentar-ne l’autonomia, afavorir la calma, reduir els trastorns de conducta i potenciar la socialització i el benestar emocional. Des de la Fundació Hospital de Sant Celoni es destaca que aquesta iniciativa representa “un pas endavant en la incorporació de serveis innovadors i de qualitat alineats amb les millors pràctiques europees en estimulació sensorial i atenció a la dependència”. 

