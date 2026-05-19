Denuncien atacs mortals a les ovelles del Montseny: «Hi ha casos cada setmana»

El parc natural del Montseny i l'Ajuntament del Brull han denunciat a través de les xarxes socials la mort d'una ovella embarassada a mans dels gossos dels visitants. Aquest a situació, però, no és un cas aïllat i les autoritats denuncien que "cada cap de setmana" es produeixen incidents d'aquesta mena, independentment de si acaba amb la mort o no de l'animal. La causa, asseguren, és la imprudència d'alguns visitants del parc que alliberen els seus gossos perquè passegin sense corretja per l'espai protegit. Les mascotes que arriben al Montseny han de compartir l'entorn amb altres animals i, sobretot, amb les ovelles, que són una activitat econòmica pròpia de la comarca que alguns ramaders estan intentant recuperar.
El director del parc, Xavier Navalon ha explicat a NacióBaixMontseny que moltes persones que visiten el Montseny no segueixen les normes i, contràriament a les directrius, deslliguen els gossos i els deixen campar al seu aire mentre fan excursions. "Molta gent pensa que el seu gos és inofensiu, però això pot canviar quan es troba lliure i adopta comportaments que ni el seu propietari identifica", explica.
A vegades, no es tracta d'una actitud hostil, sinó tan sols de "joc" i d'interacció amb el ramat que pugui estar pasturant. "Les ovelles s'espanten, corren i acaben estimbades", afirma Navalon. El parc adverteix que "la novetat" d'un espai obert que es presenta davant d'un gos que no hi està acostumat pot causar efectes sorprenents. "També ens trobem amb casos directament d'atac, on el gos s'enfronta amb les ovelles o amb els gossos dels pastors, que intenten protegir el ramat", explica el director.
"Tots hem sentit la frase 'el meu gos no mossega', però el sol fet de córrer i apropar-se als ramats ja altera el seu comportament", diu Navalon. Alhora, explica que "la cadena de situacions" que origina incomplir la normativa de dur el gos lligat "pot resultar fatal". "És una situació que es repeteix malgrat la senyalització i les advertències dels guàrdies", expliquen.
Des del parc no tenen xifres de les ovelles que han mort, però afirmen que els accidents "són molt habituals" i "una batalla" per a les autoritats del parc. Els casos es produeixen al Brull, però també al Pla de la Calma, Santa Fe del Montseny o els itineraris cap al Turó de Morou. Les autoritats del parc i i l'Ajuntament del Brull es reuniran properament amb alguns dels propietaris dels ramats. "Això anirà més si no posem remei", assegura.
Des del consistori del Brull han advertit la pràctica de dur els gossos deslligats "fa perillar el model de ramaderia extensiva" del parc natural del Montseny, que engloba les comarques d'Osona, el Vallès Oriental i la Selva en una superfície de 30.120 hectàrees.