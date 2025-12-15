Santa Fe, el punt més visitat del Montseny aquesta tardor

La fageda de Santa Fe del Montseny ha estat el punt més freqüentat del parc natural aquesta tardor de 2025, així ho ha explicat la Diputació de Barcelona en un comunicat a la premsa. La notícia arriba després de les queixes dels veïns de Santa Fe per les curses il·legals, maniobres temeràries, voltes i derrapades, en diferents àmbits del cor del parc a finals d'aquest estiu.
Santa Fe enguany ha estrenat un nou aparcament on s'han contractat agents de seguretat que, juntament amb la coordinació dels Mossos d’Esquadra i els Agents Rurals, han vetllat perquè els visitants estacionin als llocs habilitats. No obstant això, des del parc natural han reconegut que encara hi ha molts cotxes que estacionen als vorals. "Per això estem incidint en la millora de la senyalística i la presència de les autoritats”, indica el director de l'espai natural, Xavier Navalon. Un aparcament que, segons els veïns, va ser precisament l'epicentre d'aquestes curses il·legals a finals d'aquest estiu.
Des del parc expliquen que, durant tot l'any, es treballa de forma coordinada amb el Servei Català de Trànsit perquè, quan el personal informa que els aparcaments estan plens, es comunica al Centre d’Informació Viària de Catalunya. "El CIVICAT pren les mesures per informar i gestionar els punts de conflicte, entre elles l’avís als plafons lluminosos situats a les carreteres d’accés principals. Així, s'avisa habitualment quan els aparcaments de Collformic i de Santa Fe estan plens", informen.
En el cas del nou punt d’acollida del Brull, expliquen, ha garantit "un bon funcionament del bus llançadora cap a Collformic", perquè “sense gestió aquest servei no s’utilitzava i s’aparcava malament. El nou servei ha permès que la gent agafi el bus o faci l’itinerari a peu”, indica Navalon.
Més de mil vehicles comptabilitzats i 9.000 passatgers de bus
Durant els caps de setmana i festius, en les hores de màxima afluència (12 h-14 h), han aparcat aproximadament 722 vehicles al Brull (entre l’aparcament habitual i el nou habilitat per al Punt d’acollida) i 448 a l’aparcament del Punt d’acollida de Fogars de Montclús. El dia de més afluència, segons el parc natural, va ser el 9 de novembre a ambdós llocs. També van registrar molta presència l’1 de novembre i el 19 d’octubre. La regulació del 2024 va comportar que aparquessin al Punt d’acollida de Fogars de Montclús un total de 686 vehicles, mentre que el 2023 n’havien estat 466. Enguany, entre els dos llocs, s’han superat els mil vehicles.
La gestió d’enguany, diuen des del parc, ha permès "ordenar els vehicles als punts d’acollida del Brull i Fogars" i ha impulsat un augment del 30% en l’ús del Bus Parc, que ha superat els 9.000 passatgers aquesta tardor.
"Bon balanç" del parc natural
Amb aquestes xifres d'afluència, el parc natural del Montseny fa un bon balanç de la regulació d’accés al Montseny que s’ha desplegat aquesta tardor, l’època de màxima afluència a l’espai natural. Entre l’11 d’octubre i el 8 de desembre, s’han establert dos punts d’acollida al visitant, el de Fogars de Montclús, que gestionava els visitants que volien anar a Santa Fe, i per primer cop s’ha obert el del Brull, per accedir a Collformic. A més, de l’11 d’octubre al 9 de novembre s’han incrementat els horaris de pas de la línia del Bus Parc de Sant Celoni a Santa Fe (573) i ha funcionat exclusivament en aquestes dates la línia de Fontmartina (572).
El director del parc natural, Xavier Navalon, ha explicat que els punts d’acollida estan ubicats a les entrades principals del parc per intentar regular l’accés als llocs amb més afluència, com Santa Fe i Collformic. "Podem gestionar els visitants perquè puguin anar a altres espais menys massificats, o arribar-hi amb transport públic, el Bus Parc”, diu.
Tres mil usuaris més al Bus Parc
El servei de transport públic, al vessant sud del parc, ha augmentat un 30 % els usuaris respecte de l’any passat. La línia que ha experimentat més augment ha estat la de Sant Celoni a Fontmartina (572), amb 3.322 usuaris, un 46,15 % més que el 2024. Seguidament, la de Sant Celoni a Santa Fe (573), que ha estat la més utilitzada, amb més de 3.000 usuaris des de Sant Celoni i una xifra similar des del Punt d’acollida de Fogars.
Ara, el parc natural revisarà si augmenta la dotació econòmica per ampliar els horaris del Bus Parc, ja que a partir del 9 de novembre hi va haver més demanda i alguns no van poder pujar a Santa Fe. En tot cas, de cara a la regulació de la tardor vinent es tindrà en compte l'aparcament de Ses Ferreres, a Sant Marçal.
Activitats als punts d’acollida
Els punts d’acollida han comptat amb quatre informadors a Fogars i dos al Brull, als quals s’han sumat tres informadors a Santa Fe contractats gràcies al projecte Flow4Bio que, a més, han estat contractats entre setmana i han servit també per recollir enquestes i tenir informació sobre les incidències i el comportament dels visitants durant aquest període.
Com l’any passat, als punts d’acollida, a part de ser un espai d’aparcament per fer ús del Bus Parc, també s’han programat diverses activitats dutes a terme per empreses d’educació ambiental i d’activitats acreditades amb la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS). En total, Rutatur, Apren, ViladrauEducació i ADEMC han fet 41 activitats a Fogars de Montclús, i EducaViladrau n’ha fet 19 al Brull, amb la participació de 621 usuaris a Fogars i prop de 400 al Brull.