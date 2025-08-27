Santa Fe del Montseny s'organitza contra les curses il·legals

L'entrada massiva de vehicles al parc natural del Montseny al cap de setmana preocupa des de fa anys els ecologistes i ha obligat a prendre mesures per controlar l'accés. No obstant això, els darrers mesos aquesta problemàtica ha pres una nova dimensió i s'han començat a detectar curses il·legals, maniobres temeràries, voltes i derrapades, en diferents àmbits del cor del parc. Així ho han explicat els veïns de Santa Fe del Montseny que, en un comunicat, han denunciat aquesta pràctica i han exigit "mesures concretes" i “efectives” per fer-hi front.
El nou aparcament asfaltat de Santa Fe del Montseny, que es va pensar per regular les places de pàrquing, s'ha convertit en l'epicentre d'aquestes activitats esportives que tenen lloc, sobretot, els dissabtes i diumenges en hores de poca afluència. La matinada del passat dissabte 23 d'agost, al voltant de la una, els veïns van registrar un dels episodis més sorollosos. "Un grup de vehicles va estar realitzant maniobres temeràries amb un soroll extremadament molest", expliquen els veïns.
Aquest no és un fet aïllat, els residents de Santa Fe asseguren que són moltes les vegades que troben grups de vehicles circulant a gran velocitat i fent carreres en trams limitats a 30 o 50 per hora dins del parc natural. En el comunicat s'apunta al fet que l’excés de velocitat, la conducció perillosa i el soroll desmesurat, sobretot de motocicletes els caps de setmana, s'ha convertit en una pràctica habitual que s'allunya dels ideals de protecció i sostenibilitat que promociona el parc.
"La situació actual recorda més un circuit improvisat que no pas un parc natural reconegut amb segells de Turisme Sostenible. Els veïns volem continuar gaudint d’aquest entorn com a lloc de vida, i no pas com a escenari de carreres il·legals", han expressat conjuntament. Malgrat les mesures aplicades per l'autoritat del parc, amb els Punts d'Acollida, la limitació de vehicles, els pàrquings externs i el transport públic, el Bus Parc, els veïns consideren que la situació de massificació no millora. "Hi ha trànsit i carreres il·legals, cada vegada sembla que el problema s'agreugi i que sigui menys el control que s'exerceix", ha declarat un veí a NacióBaixMontseny.
En el comunicat, els veïns proposen la instal·lació de càmeres de control a les entrades i sortides de Santa Fe, un sistema que, diuen, està molt estès en altres països europeus com Suècia i que s'utilitza, fins i tot, en petits nuclis rurals. Han reivindicat aquesta solució com una "mesura econòmica" i "poc invasiva" per a la natura que podria tenir uns resultats satisfactoris.
També reclamen més cooperació amb els cossos de seguretat i les administracions per fer front a aquesta situació que, asseguren, amenaça la seguretat i la qualitat de vida al Montseny. "Demanem una coordinació estreta entre els veïns, la Diputació de Barcelona, el cos de Mossos d’Esquadra, l’Ajuntament", expressen.
Un gran impacte ambiental
El doctor en ciències ambientals i geògraf, Martí Boada ha explicat a NacióBaixMontseny que es tracta d'un fenomen relativament nou a la zona de Santa Fe. "És nou aquest espai asfaltat i encara ningú els ha parat els peus, és una pràctica que s'escapa, de moment, del control de les autoritats", explica. Les curses il·legals d'aquesta mena ja tenien precedents, però, en zones d'Osona properes a Viladrau i Tona i també en algunes vies del Baix Montseny nord, a la carretera de Coll de Rabell fins a Arbúcies. Es dona, sobretot, en carreteres poc transitades i coincideix, a més, amb aquelles poblacions que tenen més tradició en l'àmbit del motociclisme.
Boada, més enllà de les molèsties als veïns, explica que el soroll que produeix aquesta activitat il·legal pot tenir un impacte per a les espècies que habiten dins dels espais protegits. "Es tracta d'un efecte difícilment avaluable, però que altera la tranquil·litat ambiental. Aquesta pràctica pot espantar-los i repercutir en els seus hàbits reproductius", explica.
Un milió de visites a l'any
El parc natural del Montseny calcula que va rebre uns 522.000 visitants l’any passat, una xifra que s’ha obtingut sumant els usuaris dels centres d’informació, els cotxes comptabilitzats i les persones que participen en activitats regulades per la institució. El director Xavier Navalon reconeix que també hi ha aproximacions a partir d’una previsió de visites rebudes en llocs on no hi ha comptadors. “Sempre s’ha estimat que el Montseny rep prop d’un milió de visites anuals”, va explicar en declaracions a aquest diari.
A la gran afluència turística ara també s'hi suma el problema de les curses il·legals, una qüestió que també preocupa als experts. Martí Boada, d'acord amb la demanda dels veïns de Santa Fe, és molt crític amb la concepció actual de l'espai protegit i afirma que ha oblidat en bona part la protecció dels espais per centrar-se a rebre visitants. “La mateixa Diputació de Barcelona entén que la funció del parc és la d’un equipament posat al servei de l’àrea metropolitana, com podria ser el Camp Nou o l’aeroport de Barcelona”, va declarar.