Mor un home per causes desconegudes durant la festa de Vilamajor

Un home va morir el passat 23 d'agost a Sant Antoni de Vilamajor, durant la Festa Major del poble, que se celebrava durant el cap de setmana. El cos es va trobar després de la fi dels concerts de la matinada del divendres 22 d'agost, en una zona d'herba situada al costat de la Ronda de la Riera, a prop de l'espai on se celebrava la festivitat.
La persona va ser localitzada als volts de les set del matí per una dona que passejava el gos. En un primer moment, es va interpretar que l'home estava dormint i s'hi va traslladar una patrulla de la Policia Local de Sant Antoni de Vilamajor per fer les comprovacions pertinents. Un cop allà van comprovar que l'home estava inconscient, van intentar reanimar-lo i, després, van fer ús d'un desfibril·lador.
Tot seguit, el Servei d'Emergències Mèdiques va arribar al lloc dels fets i va portar en helicòpter medicalitzat fins a l'Hospital de la Vall d'Hebron. En el moment del trasllat l'home es trobava en estat crític i va perdre la vida, hores més tard, a les dependències del centre hospitalari. L'home, segons s'ha pogut saber tenia 45 anys i era veí del poble del costat, Sant Pere de Vilamajor i era treballador de la brigada municipal.
La Policia Local de Sant Antoni de Vilamajor ha començat una investigació per descobrir les circumstàncies en què es va produir la mort de la víctima i quines en van ser les causes. L'home no presentava marques ni senyals d'haver patit actes de violència, i el cos policial espera l'informe de l'autòpsia per poder extreure'n conclusions.