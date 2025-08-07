Intervenció policial en una plantació de marihuana a Sant Hilari

La Guàrdia Municipal de Sant Hilari Sacalm ha intervingut una plantació de marihuana dins del nucli urbà de la població. Segona ha informat el cos local aquest dimecres 6 d'agost, van localitzar una "quantitat elevada" de plantes en un habitatge durant les rondes de prevenció de les patrulles municipals. Tot seguit, en van informar a la policia de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra, que es van traslladar al domicili per fer les comprovacions pertinents.
El cos de Mossos ha explicat a NacióBaixMontseny que es van trobar entre vuit i deu plantes que serien "d'ús terapèutic" i que no estarien destinades a la venda il·legal. Els agents, a la plantació, van aixecar una acta i van agafar mostres per analitzar els exemplars. Per la seva banda, la Policia Municipal va tramitar la denúncia corresponent i va fer retirar les plantes del lloc on estaven situades.
"Les van treure del lloc estaven perquè eren visibles des de la via pública", han explicat des de Mossos. Segons la legislació vigent, la possessió de drogues per si sola no és constitutiva de delicte, sempre que no es destini a la venda il·legal. S'estipula, però, que no poden estar a la vista des de l'exterior. Els Mossos han assegurat la persona propietària de la plantació va cooperar en tot moment amb els agents implicats en l'operació i no va oposar resistència.
La Guàrdia Municipal de Sant Hilari, a través de les xarxes socials, ha agraït la cooperació amb la policia de la Generalitat. Ha recordat a la ciutadania, també, que tenir plantes de marihuana al domicili pot comportar multes per infracció administrativa i, en altres casos, es pot considerar un delicte penal que impliqui penes de presó.