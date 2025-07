El presumpte autor d’un robatori amb força ha estat detingut a Sant Hilari Sacalm a finals de la setmana passada. La retenció de l'individu va tenir lloc el darrer divendres 25 de juliol a la tarda, després de localitzar-lo i aconseguir proves que el relacionaven amb el delicte que es va tenir lloc al mateix poble de Sant Hilari.

Segons el Codi Penal espanyol, un robatori amb força és un delicte que es comet quan una persona s'apodera de béns aliens amb intenció d'obtenir un benefici, i per fer-ho utilitza la força per accedir al lloc on es troben aquests béns. Es consideren robatoris amb força aquelles infraccions que impliquen l'escalament, el trencament de parets i sostres, la fractura de portes i finestres o la utilització de claus falses.

L'operació la van dur a terme conjuntament la Guàrdia Municipal de Sant Hilari i el cos de Policia de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra. Els agents locals de Sant Hilari han agraït a tasca dels Mossos a través de les xarxes socials i també la cooperació dels habitants de la vila en aquest cas. "Un cop més remarquem la col·laboració de la ciutadania i la bona coordinació amb els Mossos d’Esquadra", han expressat.

NacióBaixMontseny està pendent d'actualitzar aquesta informació amb més detalls sobre el cas.