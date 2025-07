Tornen les Nits a la Fresca de Sant Hilari amb música en directe

La música en directe i l’ambient festiu tornen a ser protagonistes dels vespres de Sant Hilari Sacalm amb el cicle Nits a la Fresca, que omplirà de ritme els Jardins de Can Rovira cada dijous a les 22 hores. La regidoria de Festes i Cultura Popular impulsa aquest cicle musical amb una programació de concerts gratuïts durant els mesos de juliol i agost, per gaudir de propostes culturals a l’aire lliure.

Aquest juliol, el cartell inclou rumba catalana amb els De Rumber’s de l’Esteve Comas, actuacions de rock a càrrec de Marta Frigola i Mireia Vilalta, i el directe del grup Los Nadies, liderat per l’Amat Romaní. L'Ajuntament de Sant Hilari, a través dels canals institucionals, donarà a conèixer la programació del mes d’agost.

Programació de juliol

El dijous 10 de juliol De Rumber’s portarà ritmes festius de cúmbia, rumba, salsa i merengue que conviden a ballar. El dia 17 de juliol serà el torn de les versions de pop i de rock a càrrec de Marta Frigola, que oferirà un concert sincer i genuí, amb el so de la guitarra i l'harmònica. Tot seguit, el 24 de juliol, arribarà el blues de Mireia Vilalta amb una "explosió d'energia" per fer vibrar el públic amb melodies de rock i blues. Vilalta presentarà el seu nou EP de composicions pròpies i de covers de cançons reconegudes.

Per acabar el mes, el dia 31 de juliol, Los Nadies que proposen un viatge musical per l'Amèrica Llatina. Interpretaran cançons tradicionals de Cuba, Costa Rica, l'Argentina i, finalment, algunes de pròpies, de Catalunya.

Més propostes per a l'estiu a Sant Hilari

A banda dels concerts, el mes de juliol també comptarà amb altres esdeveniments destacats com la Festa del Motor per Sant Cristòfol i la celebració del Festhilari, que va quedar ajornada a causa de la pluja. Paral·lelament, la regidoria de Turisme ha preparat rutes i activitats diverses per tot l’estiu, disponibles a Can Rovira i al portal lesguillerieskm0.cat. A més, els barris hilariencs mantenen viu l’esperit estiuenc amb un calendari ple de festes populars.