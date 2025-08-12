Expulsen la regidora d'Aliança Catalana del govern de Sant Feliu de Buixalleu

El grup municipal d'Esquerra Republicana a Sant Feliu de Buixalleu ha fet fora del govern la regidora Conxita Iglesias, que va firmar un conveni de col·laboració amb Aliança Catalana el passat mes de juliol. Iglesias constava com a regidora no adscrita i havia abandonat el grup municipal d'ERC per diferències ideològiques, malgrat això, continuava formant part del govern del poble. L'acord amb la formació d'extrema dreta, però, n'ha motivat l'expulsió.
L'alcalde, Xavier Santos, ha explicat a NacióBaixMontseny que tenir una regidora vinculada a AC era "una incoherència" amb els valors d'esquerres del partit i del govern de l'Ajuntament. "És incompatible que en un consistori d'Esquerra Republicana hi hagi una regidora que tingui relació amb l'extrema dreta", explica.
Les tasques de la regidora se centraven en les àrees de benestar social i gent gran, política forestal, agricultura i sanitat. Es tracta d'unes carteres amb molt de pes al municipi que s'hauran de repartir entre els tres regidors restants d'ERC. "Serà difícil assumir la feina que estava fent. En un poble petit com aquest no anem sobrats de braços, però som un equip compromès i estic convençut que ho aconseguirem", ha declarat Santos.
Una estratègia de consens
Segons ha avançat el govern municipal, l'estratègia per acabar el mandat serà buscar consensos amplis per fer avançar el poble. "Els regidors, siguin del color que siguin ens haurem d'entendre per tirar endavant les propostes que queden", explica. En aquesta línia Santos, confia en el fet que es podran trobar punts en comú.
En els darrers comicis municipals Junts i ERC van treure el mateix nombre de vots, una situació insòlita a la comarca del Baix Montseny. L'alcaldia, per tant, es va decidir a cara o creu i la sort va afavorir els republicans, que van emprendre el mandat després de molts anys de govern juntaire.
El grup municipal d'ERC Sant Feliu es mostra confiat que podrà esgotar mandat i no contempla que Junts i la regidora vinculada a AC puguin presentar una moció de censura. "Junts per Catalunya també dona suport al cordó sanitari a la ultradreta, així doncs, veig complicat que un pacte entre les dues formacions pugui prosperar", ha declarat l'alcalde a NacióBaixMontseny.