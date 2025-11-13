Les joventuts del PSC es burlen de Puigdemont amb música de Rosalía: «És una perla»

Les Joventuts Socialistes del Vallès Oriental han publicat a les xarxes aquest dimecres 12 de novembre un vídeo amb música de la cantant Rosalía on es fa burla de l'expresident Carles Puigdemont i on se'l posa al costat d'Alberto Núñez Feijóo, del PP, i Santiago Abascal, de Vox. El muntatge agafa fotografies de Puigdemont i les fa sortir en moments concrets de la nova cançó de Rosalía titulada "Perla".
Es tracta d'una de les lletres més enigmàtiques del nou disc, una cançó de desamor suposadament dedicada a l'exparella de la cantant, Raw Alejandro. En concret, la imatge de Puigdemont apareix quan la cançó, en castellà, diu "és una perla", "és el centre del món" i "de mucho cuidao". Paradoxalment, el líder de Junts comparteix protagonisme amb Abascal i Núñez Feijóo, a qui els joves socialistes acusen de "no saber què és cotitzar", no tenir credibilitat o mentir sistemàticament. Tot, a través de la lletra de la nova cançó de Rosalía.
La JSC del Vallès Oriental, en un missatge en castellà que acompanya el vídeo, s'ha vantat de descobrir l'enigma que envolta aquesta nova peça de la cantant catalana. "Ens encanta que Rosalía hagi fet servir d'inspiració a la dreta més rància d'Espanya per compondre el seu tema 'La Perla'", han expressat. El vídeo ha rebut el suport, a través dels comentaris, d'algun càrrec electe del PSC al Vallès Oriental i de les Joventuts Socialistes de Mollet i, d'altra banda, també de la JSC Sant Celoni, que ha repenjat el vídeo a la seva història d'Instagram.
El vídeo satíric arriba una setmana després de l'anunci de la ruptura de Junts amb el PSOE. El grup parlamentari de Míriam Nogueras va anunciar que bloquejaria més de 20 iniciatives legislatives al Congrés en procés de tramitació, sigui amb esmenes a la totalitat o bé vots en contra. "Sánchez sap des del primer dia que els nostres vots no estan al servei de l'estabilitat d'Espanya, sinó al servei de Catalunya i dels catalans. Si no es compleix amb els catalans, no hi pot haver estabilitat. Amb els catalans, no s'hi val tot", va declarar Nogueras.
En qualsevol cas, la tesi del clip socialista contrasta amb el missatge en positiu que ha donat el president de l'Estat, Pedro Sánchez aquest dimecres al Congrés, on ha instat als juntaires a fer "política en majúscules" per tornar a "l'esperit de l'acord".