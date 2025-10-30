El Vallès Oriental es prepara per a la grip: aquests són els dos centres sanitaris d'urgències

Atendre cada urgència allà on toca. I que la ciutadania sàpiga què ha de fer quan es troba malament. Aquest és el propòsit de la campanya que ha posat en marxa la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord i els centres de salut del Vallès Oriental. Abans que comenci l’epidèmia de grip i augmenti la pressió assistencial, Saluc considera important que tothom sàpiga que en cas d’una urgència greu ha d’anar a l’hospital, però si la urgència no és tan greu és preferible anar al Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP).
Al Vallès Oriental hi ha dos CUAP oberts les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. El CUAP Granollers, ubicat al carrer Girona, 5, a Granollers. I el CUAP Baix Vallès, inaugurat ara fa gairebé un any, a Santa Perpètua de Mogoda, al passatge de la Florida, 40. Els CUAP són dispositius preparats per atendre aquelles urgències de baixa i mitjana intensitat que no han d’anar a l’hospital.
"Una febre alta, una torçada de turmell, una descompensació d’una malaltia crònica... Tot allò que es pugui visitar al CUAP allibera pressió als serveis d’urgències dels hospitals, que es poden concentrar en atendre les patologies més greus i amb risc vital”, explica la gerenta de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord, Candela Calle. Amb aquesta campanya la Regió Sanitària vol conscienciar la població perquè vagi en cada moment al dispositiu més adient. "Si ho fem bé, hi sortirem guanyant tots, pacients, professionals i sistema”, assegura Calle.
L’any 2024 els hospitals del Vallès Oriental van atendre un total de 128.768 urgències i aproximadament la meitat van ser de nivell 4 i 5 (els menys greus) que es podrien haver visitat als CUAP. Per centres, de les 63.550 urgències ateses a l’Hospital General de Granollers, 31.139 (un 49%) eren de baixa i mitjana complexitat. A l’Hospital de Sant Celoni se’n van atendre 26.174 i 21.200 (un 81%) eren de nivell 4 i 5. A l’Hospital de Mollet es van atendre 39.044 urgències i 19.522 (un 50%) haurien pogut anar al CUAP.
Els CUAP tenen professionals i recursos per ser altament resolutius. Poden fer analítiques, radiografies simples per detectar una fractura òssia o una pneumònia, atenció quirúrgica menor (sutures, cures, cremades lleus) i tractament de traumatismes lleus (embenats, guixos). Es recomana anar al CUAP en cas de febres altes, dolors intensos, sagnats moderats, empitjorament d’una malaltia crònica o urgències en què no sigui previsible un ingrés hospitalari. “El ciutadà amb una urgència poc greu ha de saber que al CUAP rebrà una atenció més ràpida. Si va a l’hospital pot haver d’esperar molt perquè passaran primer els pacients amb urgències greus”, insisteix Candela Calle.“I si cal, des del CUAP també li faran els tràmits per derivar-lo a l’hospital o fer el seguiment en el seu CAP”.
No em trobo bé. Què he de fer?
Per donar a conèixer els diferents dispositius que atenen urgències, la Regió Sanitària, amb l’Institut Català de la Salut i els hospitals de Sant Celoni, Granollers i Mollet han preparat diferents materials divulgatius que distribuiran als centres de salut i altres punts del territori. Sota el lema “No em trobo bé, què he de fer?” s’explica a la ciutadania que, en primer lloc, pot trucar al 061 o al seu Centre d’Atenció Primària (CAP) i l’orientaran. A continuació la campanya descriu els dispositius actuals, amb cartelleria específica per a la zona del Baix Vallès i per a la zona de Granollers.
La campanya recorda que els CAP estan oberts de dilluns a divendres, de les 8 a les 20 hores. I detalla quins CAP funcionen com a Punts d’Atenció Continuada, és a dir, que també tenen oberts els dissabtes i/o diumenges i festius, segons els casos. Així mateix, la cartelleria informa quin és el CUAP i l’hospital de referència a cada territori.