Premien un projecte sobre les formigues de les Guilleries

El projecte d’estudi “Les formigues de les Guilleries”, de Roger Vila Mani i Xavier Espadaler Gelabert, ha guanyat la setena convocatòria del Premi de Recerca Guilleries aquesta tardor. La Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar, impulsada per l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i la Universitat de Girona, atorga anualment aquests guardons en col·laboració amb el Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona. L’objectiu és promoure la recerca del patrimoni natural de les Guilleries en les temàtiques de l’aigua, el territori i la biodiversitat.
Les formigues són un grup dels insectes amb una gran diversitat pel que fa a la morfologia, varietat d’adaptacions, interaccions ecològiques i alimentació. Aquests investigadors, de reconegut prestigi internacional, faran un estudi monogràfic de les formigues de les Guilleries. Elaboraran un catàleg entès com un llistat d’espècies presents en aquest territori que, segons preveuen, "possiblement" serà molt més biodivers del que s'esperat.
Tot plegat inclourà un document que explicarà les funcions de les formigues al seu l’entorn, com viuen, com interaccionen i el seu paper com a bioindicadors, amb el propòsit de despertar "l’admiració i l’estima cap a aquest grup d’insectes".
La setena convocatòria del premi s’ha tancat amb tres candidatures. El jurat, format per representants de les dues universitats, l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm i el Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, ha fet una valoració molt bona de tots els projectes. En concret, n'ha destacat el nivell científic i l’interès per a les necessitats actuals de coneixement d’aquesta àrea geogràfica i, també, per al conjunt del país.
Potenciar la recerca en l’aigua, el territori i la biodiversitat
El Premi de Recerca Guilleries vol incentivar la investigació en tres línies: l’aigua, el territori i la biodiversitat. Aquest guardó està dotat amb 5.000 euros i el treball científic s’ha de desenvolupar al llarg d’un any. Posteriorment, s’edita a la col·lecció “Guilleries – Aigua i Territori”, de la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar i Eumo Editorial.
Fins ara, ja han estat publicats els cinc primers projectes guanyadors, corresponents a les edicions del període 2019-2023. Estan disponibles aquí i als repositoris bibliogràfics digitals de la Universitat de Girona i de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.