Revisen les tarifes de l'aigua a Sant Hilari després de la polèmica

Ajuntament de Sant Hilari Sacalm i l'empresa Agbar, copropietaris d'Aigües de Sacalm, S.L, s’han reunit en diverses ocasions aquest mes de novembre per revisar les tarifes de l’aigua. Les mesures arriben després d'una manifestació multitudinària als carrers de la vila i de múltiples queixes dels veïns i comerciants pels preus a pagar que, en molts casos, eren fruit d'un error de càlcul de l'empresa subministradora.
Des del consistori han explicat que estan estudiant els mecanismes que faran possible abaixar el preu de les tarifes i que, alhora, garantiran inversions "imprescindibles". Es preveu la creació d’un nou pou i d’un dipòsit amb capacitat per a tres milions de litres d'aigua. Per finançar el dipòsit, l’Ajuntament ha aconseguit una subvenció de 600.000 euros. "Tenir un dipòsit que emmagatzemi l’aigua durant l’hivern farà que no hàgim de patir si tenim algun estiu més sec", han expressat des de l'Ajuntament.
"Total prioritat" a la reducció de preus
L’equip de govern ja ha comunicat que dona "total prioritat a aquest assumpte" i vol anunciar "com més aviat millor" que la reducció de preus es fa efectiva. Aigües de Sacalm, segons han informat, tramitarà la devolució dels imports que resultin a favor dels usuaris amb efecte retroactiu. Pel que fa als comerços, més enllà de la baixada de tarifes que repercutirà a tothom, s’han revisat els 139 establiments amb comptadors que figuren com a industrials i afirmen que ja s'ha contactat amb tots els afectats.
Malgrat els incidents en la posada en marxa del servei, des de l'Ajuntament defensen la municipalització parcial de l’aigua, que es va aprovar per unanimitat el 3 d’abril del 2024. Un consens de totes les forces polítiques que s'emmarcava en l’objectiu de tenir el control de la gestió de tot el cicle, des de la xarxa d’aigua potable fins a la depuració. "És un tema de gran rellevància que, sens dubte, ha de repercutir positivament en Sant Hilari. Que el servei d’abastament d’aigua potable sigui de titularitat municipal implica que el consistori sempre tindrà un pes important en la presa de decisions i per vetllar que la qualitat del servei sigui òptima", han expressat a través dels canals institucionals.
A petició d’alguns comerciants, l'Ajuntament ha contractat un assessor extern amb l’objectiu d’assegurar que la revisió de tarifes s’està fent de la millor manera possible. "L’Ajuntament de Sant Hilari no és aliè a les queixes ciutadanes. La inquietud per la pujada de preus de les factures és compresa, s’ha escoltat i s’hi posarà solució", han conclòs.