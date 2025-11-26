Detinguts a Sant Hilari dos homes i una dona per violència a la llar

Un jove de vint anys i una parella de mitjana edat han estat detinguts a Sant Hilari Sacalm la setmana passada per incidents violents en l'àmbit de la llar. Les dues detencions es van produir amb la col·laboració de la Guàrdia Municipal i la policia de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra, el diumenge 16 i el dilluns 17 de novembre.
Segons ha pogut saber NacióBaixMontseny, la del dia 16 va ser a la tarda, a les 16:30 hores, quan un noi de vint anys va discutir-se violentament amb la seva parella, de la qual no se n'ha fet pública l'edat. Pel que fa a l'incident del dia 17 de novembre, la detenció va ser a la matinada, a la 1:30 hores. La detenció es va produir arran d'una discussió violenta de parella on es van "es van agredir mútuament". Els vigilants de Sant Hilari van ocupar-se d'avisar el cos de Mossos i la detenció es va produir a les dependències a la Guàrdia Municipal.
L'home de la parella, han avançat, tenia cinquanta-set anys i la dona trenta-tres. Segons han explicat els Mossos d'Esquadra, cap dels detinguts no va oposar resistència a la retenció dels agents. D'altra banda, des de la Guàrdia Municipal han comunicat que les detencions han estat "dues per violència de gènere i una per violència domèstica".
La informació per la detenció d'aquestes tres persones "per delictes en l’àmbit de la violència a la llar" les ha fet públiques la Guàrdia Municipal de Sant Hilari a través dels canals institucionals aquest dimarts 25 de novembre, coincidint amb el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones. "Avui condemnem rotundament qualsevol forma de violència exercida sobre les dones i recordem que, si pateixes qualsevol mena de violència, t’atendrem amb la màxima seguretat, confidencialitat i respecte", han expressat a les xarxes socials.