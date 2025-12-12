Un ferit i afectacions a l'R2, R2 nord, l'R8 i l'R11 per una incidència amb la catenària

La circulació de les línies R2, R2 nord, R8 i R11 es troba afectada per una incidència entre Mollet-Sant Fost i Granollers Centre, segons informa Renfe. El Baix Montseny, a primera hora del matí, ha estat sense connexió de tren amb Barcelona i els universitaris de la comarca no tenien, tampoc, l'opció de fer el transbord a Granollers per anar a la Universitat Autònoma de Barcelona (R8), la línia que va direcció Martorell.
A les 10:30 hores s'ha establert la circulació per via única a l'R2, l'R2 nord i l'R11. L'R8 s'ha suprimit i s'ha establert servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola Universitat i Granollers Centre. En qualsevol cas, Renfe recomana fer servir mitjans alternatius de transport per desplaçar-se entre les poblacions afectades.
Una avaria i ferits
L'avaria, segons han informat des d'Adif, es localitza a la catenària. Els fets han tingut lloc cap a les 6:29 hores amb la trencada d'una catenària, que ha trencat també el vidre de la finestra d'un vagó del tren, que aleshores es trobava a Montmeló. Els vidres i l'incident haurien afectat dues persones i això ha fet que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) les hagi hagut d'atendre.
Una d'elles ha estat donada d'alta in situ i l'altra ha estat traslladada en estat lleu al CAP de Granollers. Els Bombers de la Generalitat han ajudat a evacuar el passatge d'un tren afectat, a l'altura de Montmeló. Hi han activat cinc dotacions.
L'avaria ha afectat directament els usuaris del servei al Baix Montseny que es desplaçaven cap a la feina o el seu centre d'estudis. Molts, però, han acabat renunciant a dur a terme el seu trajecte per manca de transport propi. "Les mancances del transport públic català es fan patents cada dia, però en dies com avui encara més. La comarca pateix un dèficit històric de trens i autobusos", ha declarat un testimoni a NacióBaixMontseny.