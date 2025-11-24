El Baix Montseny perdrà la connexió de tren directa amb l'aeroport

La línia R2 Nord i els set pobles del Baix Montseny amb estació de tren deixaran de tenir connexió directa l’aeroport del Prat quan entri en funcionament la nova línia R-Aeroport. Contra aquesta mesura, el Ple del Consell Comarcal del Vallès oriental va aprovar per unanimitat una moció presentada per l’equip de Govern de suport al manteniment de la connectivitat amb l’Aeroport que ofereix ara el servei i de suport a les actuacions de millora de la xarxa de Rodalies.
La previsió és que la nova R-Aeroport entri en servei entre finals de 2026 i principis de 2027 i serà gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat. El servei unirà Sant Andreu amb les terminals 1 i 2 mitjançant la connexió ferroviària que s’està acabant de construir. Si es vol anar amb tren a l'Aeroport des del Baix Montseny, doncs, caldrà fer transbord i de l'’R2 a l'R-Aeroport que disposarà de quatre circulacions per hora.
El Vallès Oriental es posiciona en contra
La idea de perdre la connexió directa amb l'aeroport del Prat ha trobat l'oposició frontal del Consell Comarcal del Vallès, que aquest novembre ha aprovat de manera unànime una moció de rebuig a la iniciativa. El conseller comarcal de Territori i Mobilitat, Juanma Segovia, ha definit el Vallès com una "comarca infradotada en transport públic" i assegura que perdre aquesta connexió amb l'aeroport és fer "un pas enrere" per a la ciutadania i "una pèrdua de temps que va en contra de la filosofia de la millora i el foment del transport públic i per combatre el canvi climàtic".
La comarca del Vallès Oriental registra diàriament un nombre molt important de desplaçaments amb Barcelona, dels quals un 53% encara es realitzen amb vehicle privat. A més a més, la comarca registra una important mobilitat de pas a través de les vies de gran capacitat, com són l’AP7, la C33 i la C-17. Des del Consell Comarcal han reclamat reiteradament la necessitat de continuar ampliant i millorant l’oferta ferroviària i d’impulsar projectes clau com la línia orbital ferroviària (LOF), els intercanviadors de la línia R8 amb la línia R3 i la LOF, l’adequació de les estacions per facilitar la intermodalitat dels desplaçaments o la connexió amb el Circuit de Catalunya o la Roca Village.
Una pèrdua "inacceptable"
La moció aprovada al Consell reclama que es mantingui la connexió directa entre el Vallès Oriental i l’Aeroport del Prat a través de la línia R2 Nord, com una infraestructura clau per augmentar l’ús del transport ferroviari. "Resultaria inacceptable la pèrdua de la connexió ferroviària directa de la comarca amb l'aeroport i no només ho diem nosaltres sinó que moltíssimes plataformes en defensa de la mobilitat sostenible i justa al país ho plantegen", va declarar al ple el portaveu de la CUP, Blai Taberner.
Alhora, el text aprovat demana el compromís tant de l’Estat com de la Generalitat per completar les actuacions pendents a la xarxa de Rodalies que han de reforçar l’oferta ferroviària a la comarca. Finalment, també s'insta tant a la Generalitat com al govern de l'estat espanyol a culminar la planificació i els projectes necessaris per a un tercer túnel de Rodalies a Barcelona, una infraestructura destinada a incrementar la capacitat i la resiliència de la xarxa ferroviària metropolitana.