Sant Celoni renovarà sis parcs infantils, així ho ha anunciat el consistori a través dels canals institucionals. Aquesta iniciativa que s'emmarca en la voluntat de posar al dia els espais públics de la ciutat i treballar "per renovar de forma integral els parcs infantils del municipi i actualitzar els elements de joc". L'objectiu, afirmen, és aportar una visió "més inclusiva" en aquestes zones de lleure.
De moment ja s’ha renovat l’àrea de jocs del Parc del Camí Ral, a la Batllòria, aprofitant les obres de remodelació integral del Parc que inclou la instal·lació d'elements per a pícnic, un espai per a patinatge, la modernització de l'enllumenat i l'augment de la quantitat de vegetació. Aquest equipament, que s'inaugurarà pròximament, vol convertir-se en un refugi climàtic per als mesos de calor i recuperar el traçat del camí Ral vora la filera de plàtans i obrint vistes cap al riu i cap al Montnegre.
Renovació de sis parcs el 2026
Els altres sis parcs en els quals s’actuarà són els de la plaça de les Illes Belles, la plaça Rafael Ferrer, l'encreuament dels carrers Alfons Montcanut i Maria Aurèlia Capmany, la plaça Mercè Rodoreda, la zona verda dels carrers mossèn Cinto Verdaguer i Germà Julià, i al parc del costat del Pavelló 11 de Setembre. La renovació integral començarà el 2026. Durant aquest any, però, s’han redactat els projectes tècnics i abans no acabi el 2025 es licitaran les obres amb un pressupost de 900 mil euros.
La renovació dels parcs infantils forma part del Programa de millora de l’espai públic als barris, aprovat per unanimitat pel Ple Municipal a principis d'aquest any. El planejament, segons van informar, destina 12.433.515 euros en millores de l'espai públic a la ciutat. A banda dels parcs infantils, s'incrementa un 40% la partida de diners destinada als serveis de neteja i preveu inversions en millora de l'enllumenat públic, asfalt i voreres i enllumenat públic.
49% d'assoliment del PAM
Aquest mes de novembre, l'alcalde, Eduard Vallhonesta i el tinent d'alcalde, Albert Planas, juntament amb l'equip de govern, han fet un acte de seguiment del PAM, el Pla d'Acció Municipal, l'instrument que fa servir el govern per planificar les accions a desenvolupar durant un mandat. Es tracta d'un document en què es detallen les línies estratègiques que definiran la vila de cara als pròxims anys. La valoració conjunta és positiva i, a mig mandat, asseguren que ja estan a un 49% d’assoliment global. "L’autoestima està al 100%, Sant Celoni és la capital del Baix Montseny, un poble amb patrimoni i orgull", ha expressat Vallhonesta.