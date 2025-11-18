Els Bombers i l'Hospital de Sant Celoni milloren la coordinació d'emergència

La base Servei d'Emergències Mèdiques de l'Hospital de Sant Celoni i el de Granollers van participar en unes jornades de formació conjunta amb professionals dels Bombers de Granollers els dies 10, 11 i 12 de novembre. L'objectiu, segons han fet saber des del centre sanitari, és enfortir la coordinació operativa en situacions d’emergència i, en especial, amb els accidents de trànsit.
L'activitat conjunta es va plantejar com una trobada d'equips que havia de servir per resoldre dubtes habituals i posar en comú mètodes de treball. No obstant això, l’intercanvi de coneixements va generar nombroses qüestions d’interès per a totes les parts i ja s'han projectat noves sessions per aportar respostes fonamentades amb evidència científica i actualitzar protocols compartits.
Accidents de trànsit
El focus de la jornada va ser, sobretot, en els accidents de trànsit, que cada any provoquen centenars de morts i que requereixen l'actuació coordinada del SEM i els Bombers. Un dels temes tractats van ser els criteris Nexus d’immobilització, un element clau per a la seguretat dels pacients en incidents de trànsit.
La trobada va comportar un treball conjunt dels equips, que van dur a terme simulacions conjuntes d’accidents amb un vehicle que es va poder bolcar de manera controlada. Els participants van treballar l’aproximació segura a l’escenari, van coordinar els rols específics de cada equip i van practicar una intervenció utilitzant un llenguatge operatiu comú.
Des de l'Hospital de Sant Celoni han fet una valoració positiva d'aquesta jornada, que va acabar amb l'acord per desenvolupar un projecte formatiu a llarg termini. "Aquestes jornades han permès reforçar la confiança mútua, millorar els circuits de comunicació i consolidar procediments compartits amb l’objectiu final d’oferir una resposta més eficient i segura a la ciutadania", han expressat a través dels canals institucionals.
El projecte formatiu a llarg termini, segons ha avançat l'Hospital, preveu ampliar la iniciativa i incorporar també personal dels Bombers del parc de Sant Celoni, amb la intenció de "continuar avançant en una col·laboració estable i de gran valor operatiu".