Estudiants de la UAB visiten Sant Celoni com a referent de gestió ambiental

Sant Celoni es va convertir en una aula ambiental els dies 3 i 7 de novembre en el marc d'una visita de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Una seixantena d’estudiants de tercer curs del grau en Biologia Ambiental, dividits en dos grups, van participar en una sortida formativa a la capital del Baix Montseny. L’activitat formava part del currículum de l’assignatura Valoració d’Espècies i Ecosistemes, impartida pel professorat Mariona Ferrandiz i Àngela Ribas.
L’objectiu principal, segons ha informat l'Ajuntament de la ciutat, és apropar l’alumnat a la realitat municipal en relació amb la gestió del patrimoni natural i els reptes associats al disseny d’infraestructures i el seu impacte ambiental en un entorn privilegiat com el de Sant Celoni. La visita va incloure la zona propera a l’AVE, a tocar de l’Institut Escola Pallerola, on cada any es comparteix amb els estudiants l’experiència de l’administració local en projectes d’ordenació territorial.
A més, la sortida va permetre als alumnes conèixer el dia a dia dels professionals de medi ambient de l’administració local, i posar el focus en la tasca que es fa per compatibilitzar el desenvolupament amb la conservació dels espais naturals. Aquesta aproximació pràctica, des de l'àmbit acadèmic, és considerada molt enriquidora per a la formació dels futurs professionals del sector ambiental.
L’assignatura Valoració d’espècies i ecosistemes ofereix una introducció als aspectes biològics de les avaluacions ambientals, concebudes com una eina normativa per detectar i, si cal, corregir els efectes de l’activitat humana sobre els sistemes biològics i ecològics. El curs té com a objectiu formar l’alumnat en els principals conceptes i mètodes aplicables tant a l’anàlisi crítica com a la realització d’estudis d’avaluació ambiental de plans, programes i projectes. A més, introdueix els fonaments teòrics i pràctics de les restauracions ecològiques. L’assignatura aborda l’avaluació des d’una doble perspectiva: com a activitat científica i com a instrument normatiu per a la gestió ambiental.