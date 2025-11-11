Policies de Sant Celoni fora de servei eviten un robatori amb violència

Agents de la Policia Local de Sant Celoni que estaven fora de servei han evitat un robatori violent a Mata, una entitat de població de Porqueres, al Pla de l'Estany. Els fets van passar el passat 4 de novembre, quan un home de 20 anys, amb antecedents delictius, estava cometent una sèrie de robatoris amb violència a la zona.
En primer lloc, l'individu va atacar un home: li va estirar la bandolera i el va fer caure a terra. Un testimoni que va socórrer la víctima va permetre que la policia el pogués identificar. Més tard, va atacar un altre home en una benzinera de la carretera de Mata per robar-lo. No obstant això, el delinqüent va trobar-se amb uns agents de la Policia Local de Sant Celoni que estaven fora de servei i que van frustrar l'intent.
Segons han informat des de l'Agència Catalana de Notícies, els policies celonins van intervenir per reduir-lo i el van mantenir vigilat fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra, que el van detenir. El jove ja estava acusat de dos robatoris amb violència i intimidació a Mataró i té antecedents policials per robatoris violents comesos en els darrers mesos.
Les víctimes predilectes d'aquest delinqüent eren majoritàriament gent gran, un col·lectiu vulnerable amb menys reflexos, menys capacitat física i més fàcil de distreure. El passat dijous 6 de novembre va passar a disposició judicial al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Mataró.