La primera aparició de Quim Masferrer a TV3: amb 14 anys i representant el Montseny

El Foraster, Quim Masferrer és una de les celebritats més destacades de la televisió catalana, però són pocs els qui coneixen el seu origen, al peu del Montseny. Masferrer sempre ha estat orgullós de les seves arrels de poble i és habitual trobar-lo voltant pels carrers d'Arbúcies, no obstant això, en la seva primera aparició televisiva també va reivindicar la seva vila natal: Sant Feliu de Buixalleu, un municipi rural i disseminat que destaca per l'abundància de propostes gastronòmiques i la proximitat a Hostalric i Breda, on es pot descobrir el patrimoni medieval de la comarca.
La primera aparició a TV3 de Quim Masferrer no va ser a El Foraster, sinó molts anys abans, quan ell en tenia només catorze. En concret va ser al programa d'humor Tres i l'astròleg presentat pel mestre Josep Maria Bachs, que feia servir l'astrologia com un joc i cada setmana comptava amb un convidat i dos concursants nascuts el mateix dia.
L'aparició de Masferrer va ser en un programa especial de Nadal de l’any 1985, on la jove promesa de la comarca ja va demostrar el seu potencial com a comunicador i va reivindicar el seu sentiment de pertinença al Baix Montseny. El presentador, a la seva intervenció, el va presentar com a arbucienc, però ell de seguida el va rebatre: "No, no, jo soc de Sant Feliu de Buixalleu".
En qualsevol cas, van convenir que Masferrer era el representant de l'escola Doctor Carulla d'Arbúcies, l'escola pública de la vila que, juntament amb l'Institut Montsoriu, avui en dia fa una gran tasca en el foment del català, que és la llengua de cohesió a l'hora del pati, i la integració d'alumnes nouvinguts. En Quim, al programa, va portar un repertori de preguntes nostrades i, algunes, en relació amb les activitats que es duen a terme al Montseny. "He cosit alguna vegada algun botó?, "He estat al costat d'un caçador en el moment de matar el senglar?", va expressar.
Alhora, també va preguntar per un dels restaurants més coneguts de la comarca, el Restaurant Masferrer, Can Rocà. En concret, va fer-ho per un dels plats estrella de la tardor el pollastre amb sabateres. "Al restaurant Mas Ferrer de Sant Feliu de Buixalleu, és a casa meva, que servim al públic pollastre amb sabateres?", va dir. Tot seguit Bachs va respondre: "Si serviu pollastre amb sabates?". Una afirmació que Masferrer, coneixedor del bosc i les muntanyoles de Sant Feliu, es va afanyar a corregir: "Amb sabateres, és un bolet".