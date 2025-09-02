Escapada romàntica al Montseny: tres hotels on has d'anar

L'estiu es va acabant i també les vacances, no obstant això, els caps de setmana de bon temps el Montseny és una destinació ideal per passar uns dies en parella i gaudir de l'entorn de manera respectuosa. Els pobles de la comarca ofereixen una gran varietat de patrimoni històric i arquitectònic per visitar i festes majors amb una programació musical variada i en català, que fomenta el talent de proximitat. Alhora, el Baix Montseny també és la llar de molts artesans i productors i un indret ideal per menjar bona carn a la brasa a preus assequibles.
Per gaudir d'una escapada romàntica, però, és essencial tenir un allotjament confortable i ben situat. A NacióBaixMontseny hem fet un recull de tres hotels històrics per descobrir els racons amb més encant de la comarca.
Hotel de Sant Marçal, Fogars de Montclús
L'Hotel de Sant Marçal, situat al cor del parc natural del Montseny, està en una petita vall montsenyenca, a les dependències d'un antic monestir. L'establiment, a una altitud d’uns 1.090 metres, es troba entre el Matagalls i les Agudes-Turó de l’Home i a prop de la Font Bona, el punt on neix la capçalera del riu Tordera.
L'hotel disposa de poques habitacions, que es caracteritzen per la decoració rústica amb parets de pedra seca i de diverses mides en funció de les necessitats de cada hoste. També està equipat amb una petita piscina i ofereix servei de restaurant, on es poden degustar plats tradicionals catalans en un espai reduït i amb vista al parc.
Un dels punts més destacats de l'establiment és la capella, una petita església romànica de nau allargada, amb absis circular, volta de mig punt i un ample campanar d’espadanya. Es tracta de la primitiva església de Sant Marçal del Montseny, que està documentada des de l'any 1053, i que es va reconvertir en monestir benedictí el 1066. "Sant Marçal és lloc tradicional d’excursions i parada obligada per tots els amants del Montseny", expliquen els propietaris de l'establiment.
Hostal Montsoliu, Arbúcies
L'Hostal Montsoliu d'Arbúcies és un punt habitual de trobada per als sopars a la fresca de les nits d'estiu i, conegut, també per una àmplia oferta de pizzes artesanals i cuina casolana. Es tracta d'un establiment per anar amb calma, gaudir de l'edifici històric, d'estil neoclàssic, inclòs en l'inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya.
A banda del restaurant, l'Hostal ofereix un servei d'habitacions confortables amb l'encant dels anys 50. També hi ha una petita piscina i uns jardins frondosos i frescos delimitats pel bosc. És habitual, també, que s'hi facin petites actuacions musicals i algun espectacle. L'establiment està ben situat, a pocs minuts a peu del centre del poble i és, també, un punt de partida ideal per a fer sortides d'entorn al parc natural del Montseny.
Hotel Sant Bernat, Montseny
L’Hotel Sant Bernat, a Montseny, és un lloc perfecte per desconnectar i fer una escapada enmig de la natura. L'edifici, situat enmig del bosc, disposa de 32 habitacions de diverses mides, espais comuns i el Restaurant La Borda de l’Avi, que disposa d'una àmplia oferta gastronòmica tradicional en un entorn privilegiat.
L’edifici Les Agudes, situat en el recinte, és on hi ha la Suite Bernat i una lluminosa Sala de Banquets, que es pot llogar per a esdeveniments com aniversaris i casaments. Alhora, l'hotel compta amb uns grans jardins d'herba i arbres, una terrassa panoràmica amb vistes i una piscina exterior de temporada amb espai de solàrium.
Un dels trets característics de l'Hotel són els gossos Sant Bernat que ronden pels volts de la finca, uns animals tranquils i peluts. Els clients habituals de l'establiment recorden amb especial efecte tres dels gossos que hi havia, que en honor a les antigues victòries del Barça es deien Copa, Lliga i Champions.
Per als casaments, el complex compta amb una capella d’estil Neoromànic. Tant l'edifici de l’Hotel com la petita església els va fer edificar l'any 1952 un realitzador cinematogràfic, Delmir de Caralt, que també era soci del Centre Excursionista de Catalunya. L'arquitectura dels edificis imita l’estil tradicional de les masies catalanes, una construcció que va néixer de la passió del promotor per la natura i l’excursionisme.