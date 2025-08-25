Festa Major de Breda 2025: programació, concerts i novetats

Breda ja ho té tot a punt per a la Festa Major d'aquest 2025, que oferirà una programació diversa i per a totes les edats entre el 4 i el 12 de setembre. Enguany, i seguint la dinàmica dels darrers anys, el consistori ha apostat per una festa que dona el protagonisme a les entitats i que porta als carrers, de manera gratuïta, un dels grups musicals més destacats del panorama dels Països Catalans, la Fúmiga.
L'alcalde de Breda, Dídac Manresa, ha agraït la col·laboració de la ciutadania per a l'organització dels actes i ha valorat molt positivament la programació prevista. "És l'oportunitat de tornar a gaudir plegats, d'honorar les nostres arrels i, alhora, donar espai a la creativitat i a la festa en majúscules", ha declarat el batlle.
Programació 2025
La festa començarà el dijous 4 de setembre amb el tradicional pregó a les 19:30 hores, a la plaça de la Vila. Enguany a càrrec de la Penya Barcelonista de Breda, que celebra els 50 anys d'història. Aquesta és una entitat que, més enllà del futbol, treballa activament pel poble, el catalanisme i ofereix un espai de trobada intergeneracional als bredencs. Tot seguit, a partir de les 20 hores, la música i l’ambient festiu prendran protagonisme amb el Cercacabra Pride i la sessió de DJ Pepe, que donarà pas a la festa amb DJ Dadaa a la Plaça de la Vila i la Zona Esportiva.
L’endemà, divendres 5 de setembre, els més matiners podran gaudir d’una caminada de Festa Major que sortirà a les 7:30 hores de Can Xifré. A les 9 hores, el veïnat de Santa Anna oferirà la tradicional botifarrada popular, mentre que a les 10 hores les piscines municipals s’ompliran de diversió amb un parc aquàtic per a totes les edats. A la tarda, a les 19 hores, el Claustre acollirà el monòleg de Pau Torner i, per acabar la jornada, la Plaça Lluís Companys es convertirà en escenari de la gran nit de festa amb el concert de La Fúmiga i el ritme de DJ Ahuix a partir de les 23:30 hores.
Dissabte 6 de setembre serà una jornada intensa i solidària que començarà a les 9:30 hores amb el “Posa’t la Gorra” a l’Institut Escola Montseny, amb activitats i música per a tota la família. Al migdia, a les 12:30 hores, hi haurà un vermut musical amb el grup Buena Onda a la Plaça Salvador Riera. A la tarda, a les 16:00 h, els infants podran participar en el Cercadolços.
A les 18:00 hores, el Cercle Bredenc oferirà una mostra de balls de saló, a la mateixa hora, el Veïnat del Camp de Futbol Vell organitzarà una hamburguesada. Tot seguit, a les 18:45 hores, el Cercle Bredenc es tornarà a omplir amb la representació teatral Arsènic i puntes de coixí. Quan caigui la nit, la Colla de Diables U9-7KOU encendrà el poble amb el gran correfoc a les 22 hores, i la música tornarà a sonar a les 23:30 hores amb la Nit Jove protagonitzada per Campikipugui i Marc Adame a la Plaça Lluís Companys, seguida de la cercavila matinera “La nit sense nit”.
El diumenge 7 de setembre començarà dolç amb una xocolatada al carrer Sant Salvador a les 7:30 hores i, mitja hora més tard, amb el 22è Concurs de Pintura Ràpida. A les 9 hores el Barri de Dalt oferirà una sardinada popular i, a les 10:30 hores, la Plaça de la Vila acollirà la plantada de gegants amb colles convidades. La festa continuarà amb la cercavila de gegants a les 11 hores i, al migdia, a les 13 hores, amb l’exposició i entrega de premis del concurs de pintura als Forns.
Després d’una pausa amb la migdiada popular, el Cercle Bredenc tornarà a vibrar amb el concert de l’Orquestra La Chatta a les 17:30 hores. La tarda continuarà amb la cursa de patinets a les 18:30 hores i, ja al vespre, amb el ball de Festa Major de la mateixa orquestra i la cercavila amb en Xicu Grapes a les 20 hores. Els més petits podran gaudir del correfoc infantil a les 20:30 hores i, per tancar el dia, les piscines municipals projectaran la pel·lícula Wonka en una sessió de cinema a la fresca a les 22 hores.
El dilluns 8 de setembre, la Plaça Lluís Companys acollirà els jocs gegants a partir de les 10 hores. A les 12 hores se celebrarà la missa solemne i ofrena floral a l’església parroquial, seguida de sardanes vermut amb la cobla La Bisbal Jove a la Plaça de la Vila. A la tarda, a les 17:00 h, hi haurà una activitat amb patins per a la mainada i, a les 19:00 h, les piscines municipals seran escenari d’un vespre d’havaneres i rom cremat amb el grup Mestre d’Aixa.
El dimecres 10 de setembre, la Zona Esportiva serà punt de trobada amb la festa d’U9-7KOU a les 19 hores. A les 22:30 hores començarà la concentració i cercavila amb els gegants i grallers de Breda, que culminarà amb la pujada al Turó de Santa Anna. A mitjanit, tindrà lloc l’enlairada de la senyera i la lectura del manifest.
L’endemà, dijous 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, la jornada començarà amb una ballada de country a les 10:30 hores a la Plaça Lluís Companys. A les 11:00 h, la Plaça de l’Església acollirà l’acte institucional i l’ofrena floral al monument de Mossèn Pere Ribot, i, a les 12:30 hores, el Pati de l’Abadia es convertirà en punt de trobada amb el vermut popular organitzat per ERC Breda.
Finalment, el divendres 12 de setembre, el Cercle Bredenc tancarà el programa de la Festa Major amb un concert molt especial de la Principal de la Bisbal a les 19:30 hores, amb cobla, sardanes i concert Serenata.cat. A més, durant tot el mes de setembre es podran visitar exposicions al Centre Cultural Els Forns, amb la mostra de terrissa de Breda i els treballs del concurs de pintura ràpida, així com l’exposició permanent al Museu Municipal Josep Aragay.