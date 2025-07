Així funcionarà el Centre de Dia de Breda

El Servei d’Atenció Integral en l’Àmbit Rural (SAIAR) es posarà en marxa a Breda en els pròxims mesos a l'espai del Centre de Dia. Així ho va anunciar l'alcalde, Dídac Manresa, i membres de l'equip de govern d'ERC en una xerrada a la ciutadania aquest mes de juliol. Un SAIAR és un servei diürn que atén les necessitats assistencials de la gent gran en el seu entorn més habitual i proper.

L’establiment d’aquest servei a Breda serà un salt qualitatiu i oferirà a les persones majors de 65 anys una plataforma de serveis que s’aglutina en tres àmbits d’actuació: atenció personal, atenció a la família i atenció a l’entorn i accessibilitat. D’aquesta forma el consistori té l'objectiu de satisfer les necessitats de les persones d'edat avançada que volen continuar vivint a casa seva.

El SAIAR fomentarà la convivència i durà a terme dinàmiques per a l'estimulació cognitiva, activitats físiques, dinamització sociocultural i suport familiar. Alhora, oferirà serveis d'infermeria, fisioteràpia, tallers i altres prestacions personalitzades que permetin millorar la qualitat de vida dels usuaris i les seves famílies.

Quan estarà obert?

EL SAIAR de Breda obrirà els dies laborables de dilluns a divendres de 9 hores a 19 hores. Les persones que assisteixin podran fer estades de 4 hores o de 8 hores. Dins del servei s’inclouen els àpats corresponents a aquestes hores, així com els serveis propis del centre.

Quanta gent podrà disposar del servei?

El nou equipament comptarà amb 25 places, 20 de les quals reservades per a persones que disposen d’un grau de dependència reconegut. El Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya assumirà el cost del servei d’aquestes places. Els usuaris hauran d’assumir una taxa en concepte de manteniment encara per determinar. Les cinc places restants no disposaran de finançament, tot i que l’Ajuntament, segons ha informat, buscarà fórmules per fer més assequible el cost.

Prèviament a l’obertura del SAIAR l’Ajuntament de Breda i l'empresa pública encarregada del servei, SUMAR Acció Social, faran una planificació ajustada a les necessitats reals de la població tant en l'àmbit global com a escala particular de cada cas. Amb l’objectiu de definir de la millor forma possible les places disponibles.

Com es pot obtenir una plaça?

La gent gran que estigui interessada a obtenir una plaça haurà d’omplir un formulari que conté preguntes sobre la seva situació personal. Aquest formulari, segons ha comunicat el consistori, es pot trobar a la pàgina web de l'Ajuntament i també en format físic a l’OAC. El formulari s’haurà d’entregar o bé pel correu electrònic de l'Ajuntament i el termini estarà obert fins al 15 de setembre.