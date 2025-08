L’Ajuntament de Montseny ha posat en marxa una nova instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a l’Edifici Multifuncional. Aquesta instal·lació s'ha fet amb l’objectiu de "reforçar el compromís del municipi" amb la sostenibilitat i la gestió responsable dels recursos. L'actuació permetrà que l'equipament multifuncional generi energia 100% renovable per a l’autoconsum de l’edifici.

La iniciativa en sostenibilitat ha comptat amb el finançament del programa de la Diputació de Barcelona d'adaptació a l'emergència climàtica, que impulsa la transició ecològica dels municipis amb subvencions per ajudar a disminuir consum elèctric, el seu cost i de la dependència energètica. L'Ajuntament, amb aquest equipament vol reduir "de manera significativa" les emissions de diòxid de carboni. "Es promou un model energètic més net, sostenible i autosuficient", han comunicat des de l'Ajuntament.

Aquest projecte, segons han explicat, forma part de l’estratègia municipal per avançar cap a un model de poble "més eficient, resilient i respectuós amb l’entorn". Aquesta iniciativa resulta especialment rellevant en un municipi com Montseny, situat al cor del parc natural i que compta només amb 380 habitants. "A Montseny, continuem apostant per un futur verd, responsable i compromès", ha assegurat el consistori a través dels canals institucionals.