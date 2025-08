Masies, boscos i arbres centenaris: dues rutes de natura al peu del Montseny

El Montseny és un paratge ideal per desconnectar i no cal allunyar-se gaire de la capital de la comarca, Sant Celoni, per descobrir racons amb encant. Tant és així que l'Ajuntament ha aplegat algunes rutes per fer amb família amb amics a l'entorn de la ciutat. En concret, a NacióBaixMontseny recollim dues caminades ideals per connectar amb la natura i el patrimoni local: la passejada pel Maribaus, una ruta curta i planera, i l’excursió per la Vall d’Olzinelles, un itinerari més llarg per l'antiga població que va absorbir Sant Celoni.

Passeig del Maribaus

La ruta Maribaus, d’una dificultat baixa i amb una durada aproximada de 40 minuts, recorre gairebé 2 quilòmetres seguint el curs del torrent de Maribaus. El punt de sortida és el Parc de la Rectoria Vella, on ja es poden veure dos arbres destacats pel seu valor natural i simbòlic: les restes del xiprer de l’església de Sant Martí de Pertegàs, plantat a principis del segle XX i el lledoner de la Rectoria Vella, molt vinculat a la tradició rural.

El recorregut avança pel carril bici en direcció al Pertegàs, passant per les basses artificials de la mina de Can Matas, i continua resseguint el torrent de Maribaus, on es poden observar espècies d’arbres de ribera com el vern, l’om o el freixe de fulla petita. Un dels punts més singulars és el Pont del Vi, un antic aqüeducte integrat en l'entorn, amb molses i falgueres.

El camí travessa la via del TGV a través d’un pas de fauna que connecta els parcs del Montseny i del Montnegre. A continuació, s’accedeix a la drecera de Campins i es continua per una pista que passa prop de Can Riera de l’Aigua, on destaca un impressionant lledoner, el més gruixut de Sant Celoni. Es tracta del lledoner de can Riera de l'Aigua, al marge esquerre del camí que porta a la masia.

La tornada es pot fer pel passeig del Pertegàs, travessant la riera pel pont del Pallerola o, per als qui vulguin allargar una mica més la ruta, pel camí paral·lel a la riera que torna a la passera del principi.

Ruta d'Olzinelles

Per als qui busquen una sortida més llarga, l’excursió per la Vall d’Olzinelles és una opció perfecta. Amb gairebé 10 quilòmetres i una durada aproximada de tres hores i mitja, la ruta, de dificultat baixa a moderada, permet descobrir l'entorn natural i rural de Sant Celoni. El recorregut comença davant la masia de Can Draper, accessible tant a peu com en cotxe, i segueix la riera fins a l’ermita de Sant Esteve d’Olzinelles. A partir d’aquí, s’endinsa pel sot de les Mines, enfila cap als Quatre Camins i torna pel sot de la Remor.

Tot l’itinerari està senyalitzat amb marques de sender local (blanques i verdes) i compta amb plafons informatius sobre la flora, la fauna i el patrimoni. És exclusiu per a vianants i apte per a tots els públics, amb la possibilitat de fer mitja volta des de Sant Esteve en cas de voler escurçar la caminada.

Un dels elements emblemàtics del recorregut és el Roure de Can Draper, un arbre centenari que havia estat un punt d’ombra i repòs pel bestiar. Tot i que va morir fa uns anys per l’efecte del temps i de l’activitat dels insectes, encara se’n pot veure la gran rabassa i el tronc secundari que encara es conserva. És important extremar la precaució en aquest punt, especialment en dies de vent o mal temps, ja que es preveu una retirada parcial de les branques per evitar riscos. En aquesta casa històrica de Sant Celoni també s'hi poden veure les restes d'un pou de glaç, una construcció feta foradant el terra on s'emmagatzemava la neu o el gel natural, que després s'utilitzava per funcions domèstiques.