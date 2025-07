Així serà el nou casal de gent gran de Sant Celoni

Sant Celoni comptarà ben aviat amb un nou casal de gent gran, que es troba en fase d'obres i, segons l'Ajuntament, representarà una fita important en l’àmbit dels serveis socials i culturals del municipi. L’equipament, situat a l'antiga cambra Agrària, ocuparà una superfície superior als 1.000 metres quadrats, ha estat dissenyat per donar resposta a les necessitats de la població gran, però també per fer front a la manca d’espais culturals polivalents a la vila.

Un espai modern i funcional per a la gent gran

Aquest nou casal s’ha concebut com un espai de trobada, aprenentatge i convivència, amb l’objectiu de fomentar el benestar, la participació i l’envelliment actiu de les persones grans. L’equipament disposarà de tres sales polivalents, amb superfícies compreses entre els 50 i els 100 metres quadrats, totalment condicionades per acollir-hi una gran varietat d’activitats.

L'espai està distribuït al voltant d'un pati interior que, a banda de complementar les cambres interiors, serà una entrada de llum a l'equipament. En aquestes sales s’hi podran dur a terme tallers i manualitats, activitats físiques adaptades i cursos de formació en diferents àmbits, també d'informàtica, una demanda creixent entre la gent gran que vol mantenir-se connectada al món digital.

Pati interior en obres del casal de gent gran.

Cedida

Un espai de relació i oci

El casal també disposarà d’un espai recreatiu que complirà una doble funció: bar i zona de lleure. Aquest espai estarà pensat per afavorir les relacions socials entre els usuaris, i tindrà un espai de lectura, un aparell de televisió, jocs de taula i s'hi podran fer altres activitats lúdiques que contribueixin a enriquir el dia a dia dels usuaris.

A més, es preveuen espais complementaris com despatxos per a l’entitat gestora, magatzems per a material i altres serveis de suport al funcionament quotidià de l’equipament.

Una sala d’actes amb accés independent

Un dels elements destacats del nou casal serà la sala d’actes, amb capacitat per a 200 persones. Aquesta sala ha estat concebuda amb un accés diferenciat de la resta de l’edifici, la qual cosa permetrà que pugui funcionar de manera autònoma. Aquest nou espai estarà habilitat per acollir actes culturals, conferències, projeccions, representacions o activitats comunitàries que es podran fer amb llibertat sense interferir amb la resta del casal.

Sala interior en obres del casal de gent gran de Sant Celoni.

Cedida

Un nou espai per a joves

L'alcalde de la ciutat, Eduard Vallhonesta, en una entrevista en aquest diari, va avançar que aquest nou espai per a gent gran alliberarà l'actual que ocupa el servei que es convertirà en un equipament per a gent jove i artistes. "Les obres del casal de gent gran avancen en bona direcció, serà un lloc dedicat especialment per a ells, adequat", va explicar a NacióBaixMontseny. El batlle, acompanyat dels regidors Albert Planas, Míriam Teruel i Diego Fernández van visitar personalment les obres del nou casal a mitjans d'aquest mes de juliol.