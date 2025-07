ERC Sant Celoni renova l'executiva local

Esquerra Republicana de Sant Celoni ha renovat l'executiva local aquest passat dilluns 21 de juliol en una trobada que va arrencar amb la voluntat "d’impulsar el projecte polític" i sumar noves figures a l'equip. Aquesta renovació arriba després d'una entrevista a Punt 7 ràdio Sant Celoni on la portaveu del grup municipal va fer un balanç crític del mandat de PSC i l'Alternativa.

Segons ha informat ERC Sant Celoni, Lluís Bueno s'ocuparà de l'àrea d'habitatge i territori, Carles Palanca d'esports i de La Batllòria, Pilar Martínez d'Igualtat i Educació i Pau Gurri de la carpeta de Medi Ambient. La presidència d'ERC a Sant Celoni estarà en mans de Bernat Vilallonga i la regidora i cap de llista a les passades eleccions municipals, Fernanda Crovara, ocupa el lloc de portaveu i està al càrrec de la comunicació i les finances del partit.

Lourdes Garrido estarà al capdavant de l'àrea d'organització del partit i Pep Alzina al capdavant de la secció de política municipal. Pel que fa a Joventut, se n'ocuparà Eloi Alsina. La regidora d'ERC a l'Ajuntament, Crovara, en unes declaracions a NacióBaixMontseny, ha valorat molt positivament el resultat d'aquesta renovació. "Hem incorporat moltes cares noves i ho hem fet amb ganes d’impulsar aquest projecte endavant", ha explicat.

Executiva d`ERC Sant Celoni

ERC Sant Celoni

Línies de treball del partit

ERC Sant Celoni també ha avançat que impulsarà una sèrie d’iniciatives orientades a reforçar el vincle amb la ciutadania. Una de les accions centrals seran les assemblees i actes als barris, trobades periòdiques amb el veïnat de Sant Celoni i la Batllòria per escoltar de manera directa les seves necessitats i inquietuds. A més, es duran a terme accions polítiques trimestrals per donar visibilitat a les propostes republicanes i "refermar el compromís amb els valors democràtics i la transformació social.

També es desplegarà una agenda temàtica amb debats i activitats que tractaran qüestions d’interès general des d’una perspectiva oberta i participativa. Les campanyes sectorials es projecten amb la voluntat d'abordar, de manera específica, els diferents àmbits que afecten el municipi, amb accions concretes i focalitzades. ERC aposta, a més, per situar les associacions en primera línia, i donar suport i veu a les entitats que promouen la cultura i la cohesió local. Finalment, el partit defensa el català com a llengua d’inclusió, i té l'objectiu de fomentar-ne l’ús social com a eina d’integració i convivència dins la comunitat.