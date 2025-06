La CUP Vallgorguina denuncia «poca transparència» del govern municipal en el darrer ple

La darrera sessió plenària de Vallgorguina ha tornat a estar marcada per un enfrontament entre el govern municipal de Junts amb el principal grup de l'oposició, l'Alternativa (CUP), que ha denunciat en un comunicat una suposada limitació de l'aforament i poca transparència de l'acció de govern. L'actual alcaldessa de Junts, Mercè Llistosella va arribar al poder arran d'una moció de censura que van tirar endavant Junts per Vallgorguina i un regidor no adscrit, que havia estat a l'anterior govern.

En el ple del passat dimecres 18 de juny, després de debatre i aprovar la rectificació de l'inventari de patrimoni del programa comptable de la Diputació de Barcelona i l’Ordenança de les reserves d'estacionament per a persones amb discapacitat, l'oposició va fer una sèrie d'apreciacions sobre aquests dos punts. En tots dos casos l'Alternativa va acusar el govern municipal de poca precisió i de manca de planificació en la previsió d'estacionaments que, deien, "hauria d'estar supeditada a un pla d'accessibilitat municipal" que contemplés la mobilitat a tot el poble en conjunt.

Pel que fa a l'inventari de patrimoni, van recordar que el document que va penjar la Diputació en un principi era erroni i feia referència a un altre municipi, la Torre de Claramunt. "Quan vam notificar l'error ens volíeu fer creure que l'únic que estava malament era el nom del poble quan, clarament, tota la llista estava equivocada", va apuntar la regidora cupaire Anna Herrero.

Quan es van acabar de debatre aquests dos punts, l'actual alcaldessa, Mercè Llistosella, va demanar “respecte” en les intervencions al ple municipal, una demanda que va sorprendre a l'oposició. "És evident que afirmeu coses que no són veritat i que les dieu molt segurs. Potser, el que hem de fer, és recordar que els qui vam guanyar les eleccions vam ser nosaltres", va afirmar Llistosella. En aquest moment del ple van irrompre a la sala algunes persones queixant-se de les dificultats per entrar a la sala.

En el torn de precs i preguntes l'Alternativa va queixar-se de la manca de rapidesa del govern municipal a l'hora de resoldre les qüestions que es van plantejar, que es van anotar totes per respondre-les a la sessió següent. Una de les preguntes més destacades que va fer l'oposició va ser sobre les dates de la festa major, aquesta qüestió també va ser anotada i no va obtenir resposta.

"Si tinguéssiu un mínim de planificació en les vostres actuacions tindríeu ara mateix la resposta", van apuntar des de l'oposició. L'alcaldessa va afirmar que "es limiten a fer el que marca el Reglament Orgànic Municipal (ROM)" i va lamentar "poca l'harmonia" en el ple. "Com que el ple darrerament s'ha convertit en un circ, ara intentem seguir el ROM més al peu de la lletra, si entréssiu les preguntes amb deu dies d'antelació tindríeu les respostes al moment", va dir Llistosella.

En aquesta línia, el govern municipal va acusar l'oposició de fer preguntes sense tenir ànim constructiu. "La gent ve aquí perquè té coses a retreure, a nosaltres ens interessa que se sàpiguen i aquest el lloc on hauríeu de respondre de les vostres actuacions", van respondre des de la CUP. El consistori va recordar, però que les preguntes les poden fer "sempre" i "cada dia" a no només al ple, sinó també a l'Ajuntament.

Un comunicat de denúncia

L'Alternativa per Vallgorguina ha fet arribar a NacióBaixMontseny un comunicat on qualifica els fets del ple com a "greu vulneració de drets democràtics" i denuncia una "limitació arbitrària de l’aforament al ple, sense cap mena de comunicació prèvia ni publicació oficial". "Aquesta decisió va impedir que alguns veïns poguessin accedir a unes instal·lacions municipals que, per dret, són de totes. Es tracta d’un atac frontal a la transparència i a la participació ciutadana", exposa el text presentat per la CUP.

En el comunicat també es queixen d'una "actitud desdenyosa i autoritària" del govern de Junts i de manca de transparència en les actuacions del consistori. "Aquesta manca de voluntat de rendir comptes és totalment inadmissible i demostra una concepció profundament antidemocràtica del govern actual", exposen.